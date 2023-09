Día del Turista: Este es el motivo por el que una pareja de alemanes lleva más de 25 años visitando Ibiza

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, premió a dos parejas de visitantes que llevan «más de 25 años» viniendo a la isla. En un acto celebrado hoy en conmemoración del Día del Turista, les ha entregado dos bustos de la diosa Tanit y material promocional local en reconocimiento a su fidelidad.

Marí ha afirmado sobre ellos: «La mejor publicidad de la isla es la gente que habla bien de nosotros fuera. Queremos darles las gracias, animarlos a que sigan volviendo y que se sientan reconocidos».

«Hemos visitado muchas islas de España y de otros países, pero Ibiza es especial por su energía», reflexionó Susanne Bratmaier, una de las premiadas. «Lo más importante es respetar la isla y la gente que vive aquí», comenta Richard Lamens.

Vínculos con Ibiza

Los alemanes Susanne y Alexander Bratmaier vienen a la isla «dos o tres veces cada año, en junio y septiembre» desde 1995. En aquella primera ocasión trajeron a su hijo y comentaron que, en la actualidad, «viene de vacaciones con su novia». También aseguran que siempre se alojan en el mismo hotel, el Grand Palladium Palace Resort & Spa de Platja d’en Bossa porque «está muy cerca del centro de Ibiza y es perfecto para nosotros».

Ambos han explicado que sus primeras visitas a Ibiza fueron cuando eran más jóvenes. Susanne recuerda que conoció el lugar en 1976, cuando tenía 16 años, porque le encantaba la cultura hippie. Alexander indica que la primera vez que llegó a la isla fue en 1984.

Por otra parte, Richard Lamens señala que tiene una relación más larga con Ibiza, ya que llegó con once años, en 1967, con sus padres. Un tiempo después, cuando cumplió los 16, sus padres compraron una casa y comenzaron a hacerse cargo de un restaurante de Cala Llonga. Él ha explicado que consiguió trabajo como pinchadiscos en un hotel de la zona. «Allí conocí a mi mujer, Sherly, inglesa, que estaba de vacaciones. Dicen que los amores de verano no duran, pero ya llevamos 47 años casados».

Nostalgia de la Ibiza de antes

Ambas parejas se refirieron también a los cambios que han ocurrido en Ibiza desde la primera vez que llegaron a la isla. «Antes me gustaba venir a Vila, pero ya no es tan auténtico como antes. Por eso me gustan los inviernos en Cala Llonga: no hay tanta gente y siempre te encuentras a las mismas personas», ha mencionado Richard Lamens. El neerlandés también se ha referido a la masificación: «Había menos casas y menos coches y el agua era más azul».

«Hace 40 años [la isla] era más hippie y había menos personas. Ahora viene demasiada gente y tenemos amigos que ya no lo pasan bien aquí», señala Susanne Bratmaier. Acerca del encarecimiento de Ibiza, comentó: «Los precios suben en todas partes, también en Alemania». A pesar de todo lo anterior, apunta: «No tenemos nietos, pero los traeremos cuando los tengamos».