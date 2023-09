El Ayuntamiento de Sant Joan ha acordonado los accesos al mar en el Pas de s’Illa, en el Port de Sant Miquel, tras detectar esta mañana un vertido de unos 200 metros de diámetro. La mancha, de la que alertaron los socorristas de la zona, se extiende desde la playa del Port hasta s’Illa de sa Ferradura, según detalla Carmen Rodríguez Tur, responsable de Turismo, Playas, Fiestas y Juventud del Consistorio. El viento, además, la empuja “hacia el Pas de s’Illa, y la mancha ya ha llegado a la playa y a los varaderos”, según detalla.

La mancha es relativamente grande dado el tamaño de esa bahía natural, que tiene un máximo de unos 500 metros de anchura (de este a oeste) y otros 500 metros entre sa Ferradura y la playa del Port de Sant Miquel (de norte a sur).

La Policía Local ha colocado cintas a lo largo de la línea costera en el Pas de s’Illa para impedir que los bañistas entren por allí en el mar. Además se ha izado la bandera roja.

Sustancia desconocida

Rodríguez explica que debido a que el Ayuntamiento de Sant Joan no tiene competencias para atajar el vertido, ha notificado el suceso al 112 y a la conselleria balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural para que pongan los medios necesarios. La edil de Playas avisa, no obstante, de que “el barco de limpieza costera está en estos momentos bastante lejos y no llegará hasta mañana”, miércoles, para limpiar ese tramo de costa contaminado.

De momento, se desconoce qué sustancia ha sido vertida en esas aguas. Respecto a quién ha podido ser el responsable, Rodríguez indica que “desde salvamento rastrearán las posiciones de GPS de los barcos que han estado en la zona” para intentar averiguar cuál ha sido el causante.