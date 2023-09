Denuncian que inquilinos de Can Tomeu pasean desnudos por el exterior de sus instalaciones de Ibiza

Vecinos de Ca n’Escandell denunciaron ayer lunes por la tarde, sobre las 19 horas, que varios residentes en Can Tomeu (una casa pagesa típica adscrita al departamento de Juventud del Ayuntamiento de Eivissa) paseaban desnudos por el exterior de sus instalaciones, cerca de un parque y de las vallas por donde en esos momentos circulaban niños en bicicleta y viandantes. La vivienda se destina “a realizar actividades enmarcadas dentro del ámbito de la educación no formal”, según consta en la web del Consistorio, que la “alquila a asociaciones, clubes, centros educativos o grupos de otro tipo, siempre y cuando cumplan el principio de no lucro, con un mínimo de ocho personas y que justifiquen un proyecto educativo”.

“Lamentamos lo ocurrido”, señala una portavoz del Ayuntamiento, que pide “las más sinceras disculpas” por lo sucedido. En cuanto esta mañana tuvo noticia, el Consistorio “se puso en contacto con la organización para aclarar lo que pasó y llevar a cabo todas las medidas oportunas”. Esa organización es el Festival Territori, que confirmó a la Administración municipal que quienes se alojan en estos momentos en esa vivienda payesa gestionada por el Ayuntamiento son “artistas becados del festival” para que puedan realizar un taller en Eivissa. Desde la organización del evento se subraya que “los desnudos no se correspondían con Territori”, es decir, que lo sucedido “no es ninguna actividad ni performance del festival”. En un comunicado de prensa, Territori también pide “disculpas por las molestias ocasionadas a las personas ajenas al festival y al Ayuntamiento de Eivissa” y señala que fueron “dos estudiantes del plan formativo del Festival” quienes “se desnudaron y caminaron por las zonas exteriores de la finca”. Territori manifiesta que “los hechos sucedieron mientras la organización y artistas participantes en el festival asistían a una de las actividades programadas, por lo que no tuvieron constancia de forma inmediata”. "Ensayo para una 'performance'" El Consistorio, no obstante, asegura que “se trataba de un ensayo para una performance” de ese taller, aunque en los vídeos que grabaron los vecinos se puede observar a un hombre desnudo que pasea junto a una mujer semidesnuda por los alrededores de la casa, sin que dé la sensación de que en esos instantes estén preparando una actividad o escenificación teatral. El Ayuntamiento, eso sí, insiste en que “no tenía constancia de ese ‘ensayo’”. Precisamente, y a raíz de la denuncia de los vecinos, la Policía Local llegó a Can Tomeu a las 19.45 horas. Los agentes se entrevistaron con los inquilinos de las instalaciones municipales, que les manifestaron que estaban “preparando unas tomas de grabación con motivo del festival” Territori. Identificaron a tres personas, a las que “se les indicó que tenían que evitar aproximarse a las zonas de la vía pública”, por donde había niños y circulaban viandantes mayores de edad. Cerca de la valla “Parecía gente naturista que va por su casa en bolas. Eso está bien siempre que sea en un sitio privado. Habría que saber quién les ha dado permiso para estar allí y quién controla lo que hacen”, señala un residente de la zona que denunció lo que había ocurrido frente a su casa, alarmado por que los niños, curiosos, “se acercaban al lado de la valla en bici” para observar a los nudistas más de cerca. Un vecino asegura que, en ningún momento, le pareció que ensayaran nada: “Qué va, simplemente iban paseando en plan naturista” “Llamamos -cuenta- a la Policía Local, que en cuanto vino nos preguntó si teníamos imágenes. Y justo entonces, detrás de ellos había un tío en pelotas junto a una chica. Le dijimos al policía que se girara. Y lo vio todo. Fue cuando entraron. Luego había otros cuatro desnudos, que al entrar a la casa se encontraron allí a los agentes”. Este vecino recalca que, en ningún momento, le pareció que ensayaran nada: “Qué va, simplemente iban paseando en plan naturista”.