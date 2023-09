Sus cariñosas imágenes con Albert Rivera en Ibiza convirtieron a Aysha Daraaui en una de las grandes protagonistas de este verano. Un baño muy juntos en aguas del Mediterráneo en el que no faltaron los abrazos, las miradas cómplices y carantoñas que acaparó numerosos titulares y que hizo que muchos diesen por hecho que la actriz catalana de origen marroquí era la nueva ilusión del expolítico apenas dos meses después de confirmarse su separación de Malú.

Una semana después de estas instantáneas, y de que ambos negasen su relación a través de su entorno cercano, Albert era sorprendido en el mismo escenario -la isla pitiusa- derrochando pasión y romanticismo con la diseñadora Carla Cotterli, con la que mantendría una incipiente historia de amor que dejaría claro que Aysha se trataba tan solo de una amiga para el abogado barcelonés.

Y ahora, con las aguas más calmadas un mes después de sus comentadísimas fotografías, la actriz de 35 años ha reaparecido públicamente en el estreno de la película 'El Cuco' y se ha pronunciadoo por primera vez sobre su relación con Rivera.

Cómoda ante las cámaras y con una gran sonrisa, Aysha ha hecho una excepción en su 'norma' de no hablar sobre su vida privada y ha confesado cómo ha llevado estar en el ojo del huracán mediático por los rumores de romance con el ex de Malú: "Lo llevo bien, bien. Yo siempre estoy contenta. Ha sido un buen verano, he podido descansar y ahora vuelta al ruedo aquí en Madrid".

"Soy bastante discreta y no suelo hablar de mi vida personal nunca, pero es que a mí nada me sienta mal" ha confesado cuando le hemos preguntado si le han molestado los titulares sobre sus fotografías en actitud cariñosa con Albert.

Unas imágenes a las que ha quitado hierro, asegurando con una sonrisa que es una persona "muy amorosa". "Me gusta el amor, me gusta la gente que me trata con amor y tratar con amor a los demás" afirma, reconociendo que aunque "lo que más me interesa es hablar de mi vida como actriz", entiende el trabajo de los medios de comunicación y no le ha sentado mal verse en portada de una revista con el expolítico: "Estoy muy acostumbrada, siempre me hago fotos y no me suele incomodar verme en fotos. En Ibiza me lo he pasado muy bien".

"No me suele gustar hablar sobre mi vida personal. Lo que pasa en Ibiza se queda en ibiza. Es mi respuesta" ha zanjado, asegurando que entre Albert y ella solo hay una amistad.

Y es que como asegura, entre Albert y ella no hay nada. "Somos amigos, somos amigos, un grupo de amigos que nos lo pasamos bien en Ibiza y en cualquier sitio y poco más" ha insistido, explicando su complicidad con el expolítico en las fotografías porque "soy una disfrutona que siempre disfruto de todo, de la vida, de las cosas... como tendría que ser todo el mundo".

Acerca de la relación que Rivera mantendría con Carla Cotterli, Aysha prefiere no pronunciarse y se excusa asegurando que no tiene televisión en casa y "no sigo las cosas". "Todo lo que voy viendo así me van explicando, así que no te podría decir nada. No he visto nada, si se ha creado revuelo o no se ha creado revuelo..." apunta, confesando que no tenía "ni idea" de que se ha convertido en una de las personas más buscadas del verano: "Pues aquí me tenéis".

Cómoda en sus primeras declaraciones ante la prensa, la actriz se define como "una persona muy divertida, muy amorosa, muy trabajadora, a la que le gusta hacer las cosas con amor y con discreción". "Creo que no le hago daño a nadie" ha asegurado, evitando sin embargo contar cómo es Albert en las distancias cortas.

Una vez aclarado que lo único que le une al exlíder de 'Ciudadanos' es una bonita amistad, imposible no preguntar a Aysha si está enamorada: "Mi corazón siempre latiendo,está en llamas ardiente como siempre. Soy muy amorosa, así que siempre palpita por amor hacia todo, hacia todo el mundo. Y que así sea por mucho tiempo" ha zanjado, dejando en el aire con un "es muy imprudente esa pregunta" si tiene o no pareja en estos momentos.