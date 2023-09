La Banda Municipal de Música de Santa Eulària vuelve a la actividad tras el parón veraniego y ofrece este fin de semana tres conciertos gratuitos en espacios abiertos para que todo el mundo pueda gozar de las actuaciones.

Las citas serán mañana en la plaza de la iglesia de Jesús, dentro del programa de fiestas de la localidad; el sábado en el puerto de abrigo de es Canar, situado en una explanada en el entorno del reformado Paseo Marítimo, y el domingo en la plaza de la iglesia de Santa Gertrudis. Todas las actuaciones serán a las 20.30 horas.

El repertorio será el mismo en los tres recitales y se constituirá de pasodobles, como ‘Tercio de Quites o ‘Alma gitana’, y versiones que la propia banda hace de canciones de los 70, como ‘Can’t take my eyes off you’ o ‘La chica yeyé’. El concierto finalizará con una mezcla de canciones con aires españoles.