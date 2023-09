El Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN) denuncia que el plan de explotación de la adecuación del proyecto de la cantera de s’Espartar (que explota Can Escandell SL, sociedad vinculada al Grupo Empresas Matutes), que actualmente tramita la Comunitat Autònoma para su regularización, es "un despropósito detrás de otro".

Como publicó este diario la semana pasada, la empresa proyecta una producción útil anual de 192.500 toneladas de material (arenas, gravas, gravillas y zahorra, así como bloques y piedras para escollera) durante algo más de 31 años con un valor total en ventas de 35,5 millones de euros. Esta industria, sin actividad, dispone de autorización de explotación del Ministerio de Industria desde septiembre de 1992.

Los ecologistas del GEN recuerdan que el proyecto para reabrir esta actividad minera en s'Espartar, también conocida como cantera de la Granada, "ya fue evaluado en su momento y desestimado por su enorme impacto". "El grado de protección de la zona impide la apertura de nuevas canteras y por eso se tramita el expediente como de restauración de la existente".

Ante la tramitación del nuevo expediente, el GEN se pregunta "qué ha cambiado", "Los valores medioambientales, no. Los efectos que produciría [la activación de la cantera], ya evaluados e informados por la Administración en su momento, tampoco". "Ahora", añaden los ecologistas, "lo que se intenta, mediante el falseamiento de datos, es hacer pasar [el proyecto] por una 'restauración' y el promotor es Empresas Matutes".

La sentencia del TSJB

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha obligado, tal como ya publicó también este diario, a la conselleria balear de Transición Energética a tramitar la regularización de esta cantera, situada detrás de sa Coma, en el término municipal de Sant Antoni. El fallo judicial denegó las pretensiones de la sociedad explotadora de obtener directamente la regularización y autorización de los derechos mineros porque «el procedimiento no había concluido». Ahora, la Comunidad Autónoma ha retomado el proceso y ha sacado a exposición pública la documentación, entre ella el estudio de impacto ambiental. Posteriormente, podrá dar el visto bueno o no a la regularización de la cantera.

"La empresa de la familia Matutes pretende la apertura de una nueva cantera en una zona de altísimos valores ambientales y paisajísticos", indican desde el GEN, y añaden: "La realidad es incontestable: lo que se pretende es destruir uno de los parajes naturales más vírgenes de la isla con una nueva cantera para extraer áridos durante las próximas décadas".

Además, indican que "un simple vistazo a la zona deja en clamorosa evidencia que el área que se pretende afectar no se tiene que 'restaurar' nada y se encuentra en un extraordinario estado de conservación que permitió su inclusión en la red Natura 200 de espacios a proteger según las normativas europeas de protección de especies".

Por otra parte, el GEN denuncia que, a pesar de estar personados como parte interesada en el expediente desde 2017, "no ha recibido una sola comunicación al respecto y se ha enterado de la existencia de un proceso judicial a través de la prensa", en concreto de Diario de Ibiza. Por este motivo se han dirigido al Govern para que, "en cumplimiento de la normativa ambiental vigente, que reconoce la acción pública en materia de medio natural, les traslade los acuerdos e incidencias del expediente". "No es algo optativo", advierten, "es obligatorio y resulta del todo incomprensible que a nuestra entidad no se le haya notificado puntualmente todas y cada una de las incidencias" derivadas de este expediente.