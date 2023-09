La Asociación de Vecinos de Can Bonet lamenta "enormemente" el accidente en el que esta mañana ha fallecido un joven de 34 años en Can Guillemó. Desde enero han sido varios los accidentes producidos en este tramo de la carretera que abarca desde el paso de peatones de Can Guillemó hasta el situado a la altura de Es Puig y que cruza hacia Can Tomàs, donde el pasado 1 de agosto fue atropellado un hombre de 81 años.

