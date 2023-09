Un hombre de 34 años ha muerto esta madrugada en un atropello en ses Païsses, según informan desde el 061. Un taxi ha atropellado al joven mientras cruzaba por la carretera, y cuando los servicios sanitarios han llegado al lugar del accidente no han podido hacer nada por él. Testigos presenciales afirman que no cruzó por el paso de peatones, y que invadió la calzada desde la mediana.

El accidente se ha producido en el kilómetro 12.9 de la EI-600, la carretera de Sant Antoni en dirección a Ibiza. El golpe ha sido muy fuerte, tal y como se deduce del estado del atropellado y del desplazamiento del cuerpo. A las siete de la mañana la Guardia Civil regulaba el tráfico, puesto que a esa hora aún no se había levantado el cadáver, que permanecía en el lugar del accidente tapado con una sábana. El cuerpo se ha trasladado sobre las siete y media.

El peatón cruzó la vía de manera antirreglamentaria, según informa el cuerpo de seguridad. El conductor, por su parte, ha sido sometido al control de alcoholemia, con resultado negativo. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

El lugar del atropello es un punto negro en las carreteras de la isla. En este tramo, que tiene mucho tráfico, la limitación de velocidad es de 80 kilómetros por hora.

A la altura de Can Guillamó hay un paso de cebra señalizado con un semáforo y el límite de velocidad de 50 kilómetros por hora, que suele rebasarse de forma habitual y los coches a menudo no paran. Los vecinos llevan años denunciando la peligrosidad de este punto y reclamando medidas. Además, si en el paso de cebra el semáforo se pone en rojo para el peatón cuando llega a la mediana, ya no puede darle al botón para que vuelva a encenderse la señal verde.