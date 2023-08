Las asociaciones de Ibiza contra el cáncer aplauden la llegada de la medicina nuclear

Representantes de hasta tres entidades contra el cáncer (Apaac, IFCC y la Asociación Elena Torres para la Detección Precoz del Cáncer) asistieron ayer a la presentación de las pruebas PET-TC gracias a la incorporación de la medicina nuclear en la Clínica Vila Parc. Como no podía ser de otra manera, mostraron, en conversación con este diario, su absoluta satisfacción por la llegada de este sistema a las Pitiusas.

«Es un avance muy importante que los pacientes de cáncer no tengan que salir de la isla para esta prueba. Me parece que va a ser muy tranquilizador para ellos y sus familias», expresó Beryl Jones, vocal en la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC). «A veces hemos conocido casos en los que el paciente se ha ido a Palma y que, por alguna cosa u otra, las máquinas se rompen» y el usuario tiene que volver a Ibiza sin haberse sometido al examen, según cuenta Jones en la clínica tras la presentación.

Además, Jones celebra que «nos dicen que dentro de un plazo muy breve podrán venir» [los usuarios del Ib-Salut] a la Clínica Vila Parc para acceder también a esta nueva maquinaria. Maribel Martínez, presidenta de la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (Apaac), señala que, de no ser así, «sería muy discriminatorio» para quienes no pueden pagar una mutua: «Lo ideal sería que fuese público, pero en este caso, habiendo un convenio, no hay ningún problema. Lo importante es que todo el mundo pueda tener acceso a esta prueba».

También destaca que, sobre todo de cara a los pacientes oncológicos, con quienes trata Apaac, aportará «una gran tranquilidad», ya que no necesitarán desplazarse. «También porque supongo que los resultados de la prueba, al estar aquí, serán mucho más ágiles y el paciente los conocerá más pronto». Martínez no tarda en aludir a la necesidad de cuidar el bienestar emocional de los afectados: «No hay que perder de vista el factor emocional en el caso de los pacientes oncológicos. Es muy importante y también forma parte del proceso oncológico». Así, concluye que está «muy satisfecha y muy contenta» por este avance que evitará desplazamientos hasta ahora imprescindibles. «Han realizado un trabajo de 10», remata. La inversión necesaria ha sido de entre dos millones y dos millones y medio de euros, aproximadamente.

Por otro lado, Vicky Ferrazzano, voluntaria de la Asociación Elena Torres, aseguró estar «contentísima»: «Yo también podré probarlo porque soy paciente de cáncer. Todavía no tengo cita porque me enteré anoche de que esto existía [el lunes a última hora], pero estoy muy contenta». Acto seguido enfatizó que su ilusión no se debe sólo a ella, sino «a toda Ibiza»: «Por el esfuerzo tan enorme que hace la Policlínica en atendernos siempre y sobre todo para dar esperanza a los enfermos de cáncer y que no tengamos que viajar siempre. Eso ayuda muchísimo para la cabeza y para el sentimiento de los enfermos».

Ferrazzano, hasta ahora, ha tenido que viajar normalmente a la capital catalana: «Si lo necesito, me la haré aquí, no como siempre hago, que tengo que ir a Barcelona». Esta voluntaria, como usuaria del Ib-Salut, señala que la inclusión de los pacientes de la Seguridad Social en el área de Medicina Nuclear de la Clínica Vila Parc es precisamente «lo más importante» del anuncio. «Si tuviésemos que pagar, sería imposible, tendríamos que continuar yendo a Palma, porque el billete es barato y esta prueba es carísima». Las pruebas PET-TC también sirven para especialidades como la neurología (en el Alzheimer, por ejemplo), medicina interna, cardiología, endocrino y muchos otros casos.

Por su parte, Tomás Isidoro, subdirector asistencial del Grupo Policlínica y director de la Clínica Vila Parc, destacó ayer en rueda de prensa que se encuentran en conversaciones con la conselleria y con el Hospital Can Misses «para intentar generar cuanto antes esos circuitos» que posibiliten la atención a los pacientes de la red pública asistencial: «Nosotros hemos podido empezar hoy [por ayer], pero los circuitos conllevan una logística. Hay que ponerse en contacto con los médicos, los especialistas, que generan las solicitudes, y la médico nuclear tiene que revisar a esos pacientes. Hay que valorar un poco paciente por paciente». «Nos han dicho que probablemente a partir de la semana que viene los pacientes del Ib-Salut se podrán citar sin ningún tipo de problema», añadió Isidoro, quien también hizo hincapié en todo el recorrido que se ha seguido para que las prueba PET-TC en Ibiza sean ya una realidad. Principalmente por los controles que se deben cumplir, los permisos, trámites y la logística necesarios. Hace dos años que Clínica Parc empezó los trámites para este nuevo servicio y han sido necesarias distintas inspecciones por parte del Consejo de Seguridad Nuclear , que regula estos servicios en toda España.

Mucha dosis

«El radiofármaco que usamos es el FDG o F18 y su vida media de acción tiene 110 minutos desde el momento en el que la síntesis de la FDG se genera en la industria, en Madrid o Barcelona, no desde que a nosotros nos llega», en palabras del profesional. Para poder usarlo con los pacientes de un día normal, en el que se puede atender a 8 o 10, «hay que generar dosis para muchísimos más», precisamente porque el fármaco tiene que llegar desde Barcelona con la actividad suficiente.

Clínica Vila Parc tiene la capacidad plena para organizar el traslado del radiofármaco todos los días, si fuese necesario. Pero inicialmente se hará de uno a dos días a la semana y se adaptará a la demanda de pacientes, tanto de sanidad privada como pública. Además, el paciente puede someterse periódicamente a la PET-TC sin riesgos para la salud. Es más, no provoca efectos secundarios.

Isidoro celebra que las Pitiusas se equiparan «a cualquier capital de provincia como Sevilla, Zaragoza, Valladolid… Hospitales de tercer nivel que igual ya tienen un servicio de medicina nuclear». En total son entre 25 y 26 las personas formadas y acreditadas por el Consejo de Seguridad Nuclear para trabajar en este servicio en Ibiza. Ha habido que contratar a una especialista en medicina nuclear (la doctora Pilar María) y una radiofarmacéutica (Margarita Galmés), entre otros profesionales.