Familiares de usuarios de la Residencia Colisée de Jesús han vuelto a exigir este miércoles más personal y “más cualificado” para este centro de 114 plazas en el que conviven personas de la tercera edad. Así lo han expresado al salir de una reunión en la que estaba presente el director de Sa Residència, Toni Bauzá, que ha durado casi dos horas, entre las 11 y las 12.50 horas, aproximadamente. Según han explicado los familiares que han acudido al encuentro (siete en total), el director está comprometido con la llegada de más personal y ellos piden que se cumplan los objetivos.

Dulce Fernández, hija de un residente y miembro de la comisión de familias de Sa Residencia Colisée, ha explicado ante la prensa que el plan del director les parece muy positivo, aunque acto seguido ha incidido en la necesidad de que haya más trabajadores: “El director nos ha presentado el plan de actuación que tiene, que nos parece muy bueno. Por otra parte, no se trataría de mejorar nada, sino de implementar cosas que ya deberían estar funcionando y haciéndose”. Seguidamente, Fernández ha matizado que el problema de fondo “continúa siendo el mismo”: “No hay personal y falta personal cualificado. Por muy buenas soluciones o estrategia que tenga un general de un ejército, si no tiene soldados, no hay forma de poder llegar a implementarlo”. En todo caso, algunos cambios que contempla este plan ya han comenzado a introducirse, como el establecimiento de "unidades de convivencia": "Es algo que puede estar muy bien si tienes personal para hacerlo y si eres conocedor de los usuarios que tienes. Para estos cambios siempre hay que dar un margen, y nosotros lo damos, lo que no se puede consentir son las negligencias o la falta de atención".

Preocupación

Además, los familiares presentes en la reunión de hoy han trasladado al director su preocupación porque, según cuentan, “continúa habiendo deficiencias en el cuidado a nuestros mayores”: “Él ha tomado nota de todo y la duda sigue siendo la misma: sin personal, ¿cómo se puede solventar todo?”, ha reiterado Dulce Fernández. Eso sí, también ha expresado que la residencia busca continuamente más mano de obra: "El director nos ha comunicado que están todo el tiempo buscando más personal".

Con todo, Fernández ha recordado que la isla de Ibiza es una zona "económicamente tensionada" y que precisamente por eso la empresa debe invertir más recursos para captar a personal de forma fija: "Nosotros entendemos que esto pertenece a una empresa y que tienen que obtener un beneficio, pero debe haber un límite. Llega un momento en el que la empresa, si ve que se ha instaurado en una zona que económicamente está tensionada, tendrá que dedicar más capacidad económica para poder tener a los profesionales que, por otra parte, por ley, tiene que proporcionar para que los mayores reciban la atención que necesitan".

Una neuropsicóloga

En todo caso, esta familiar ha explicado ante los medios de comunicación presentes en la residencia tras la reunión, que la llegada de algunos nuevos profesionales es casi inminente: "Sabemos que de personal técnico, de los que tienen que estar obligatoriamente, ya han llegado [algunos] y van a llegar la semana que viene. Vamos a tener una neuropsicóloga. Ahora hay una psicóloga que no sé exactamente cuántas horas está a la semana, pero tendremos una más, y creo que el terapeuta ocupacional llegará también en estos días. Esto es obligatorio que se tenga en todas las residencias y aquí no lo hemos tenido durante muchos meses".

"Está bien que haya un plan que consista en traer a un personal fijo y esperamos que se cumpla, y no lo que habíamos tenido anteriormente de estar trayendo personal de fuera para cubrir unos turnos o más que nada para cumplir un expediente durante una semana o unos pocos días y que luego este personal se marchase. Era algo que se estaba haciendo simplemente para cumplir el expediente, y ahora el compromiso es otro", ha añadido Fernández.

Desde la dirección de Colisée han preferido no hacer declaraciones a la salida de la reunión de esta mañana, cuyo final estaba previsto a las 12.30 horas y finalmente se ha alargado unos veinte minutos más.

Te puede interesar: Ibiza «Voy a Sa Residència a dar de cenar a mi madre de 92 años y se bebe seis vasos de agua»

En el año 2019 el Grupo Policlínica vendió este centro a STS Grup Asistencial, que se integró después en la empresa francesa Colisée junto con La Saleta Care.