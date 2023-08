Los bomberos del Parque Insular de Ibiza han retirado este martes por la mañana una rama de un pino que había caído sobre una de las pasarelas que da acceso a la playa de ses Salines, impidiendo puntualmente el paso de los bañistas hacia esta zona de la costa, especialmente concurrida por turistas y residentes en estos meses de verano.

"Se ha caído una rama bastante grande. Ha habido que cortarla, pero el árbol como tal no se ha caído. Nos han avisado desde un restaurante de la zona y hemos ido enseguida", han detallado desde el Parque Insular. Como la plataforma se ha podido liberar en poco tiempo y sin mayores complicaciones, no ha sido necesario señalizar la zona para indicar a los bañistas que accedieran a la playa por otro camino mientras los bomberos llevaban a cabo los respectivos trabajos. Esto ocurre cuando el camino, por algún motivo, no se puede liberar (tan fácilmente). De hecho, son varias las pasarelas de acceso a la playa de ses Salines que los usuarios pueden utilizar. Tampoco ha sido necesaria la intervención de la Policía Local de Sant Josep.

Aproximadamente, los efectivos han acudido a este punto del término municipal de Sant Josep sobre las 9.15 horas de hoy, volviendo a sus puestos sobre las 10.20/10.30 horas. A la playa se han desplazado tres bomberos y un vehículo ligero.

La pasarela ya funciona con normalidad y afortunadamente los bomberos no han tenido otras intervenciones a lo largo de esta mañana.