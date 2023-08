Vicent Ribas, obispo de Ibiza: «Hoy en día parece que no está de moda ser joven y cristiano»

Vicent Ribas Prats (Ibiza, 1968) lleva gran parte de su vida dedicada a la Iglesia. Desde 2021 es el obispo de la diócesis y en esta entrevista reflexiona sobre la relación de la juventud actual con la religión.

¿Cuál es la relación que tienen los jóvenes actualmente con la religión?

Creo que verdaderamente hay un distanciamiento con respecto a años atrás, aunque hay muchos jóvenes involucrados, como en los colegios y parroquias, pero puede que no tantos como quisiéramos. Cuando las iglesias eran el centro neurálgico de los pueblos y no se organizaban tantas actividades como ahora, había más jóvenes. Algunos se acercaban por fe y otros porque no tenían otra alternativa. Actualmente vienen a la iglesia los que quieren y se sienten miembros de ella. La iglesia siempre está abierta. No sé si lo ofrecemos todo, pero lo intentamos. Hoy en día, los jóvenes tienen muchos ideales y no tienen tiempo de pararse a pensar en cuestiones como el sentido de la vida o la muerte, pero la vida hace que te replantees las cosas y le busques un sentido.

Ha comentado que antes la iglesia era más activa, ¿usted se acercó a ella de joven?

Sí, yo empecé en Sant Antoni y luego fui catequista. Hacíamos muchas actividades y teníamos un club deportivo, el Ca Nostra, y allí se hacían actividades de varios tipos. Era un lugar de encuentro y se ofrecían campamentos de la parroquia, había muchas actividades, ahora se hacen, pero hay más oferta en otras partes. Nosotros no sólo ofrecemos actividades lúdicas, sino que mandamos un mensaje y hay muchos que prefieren cosas más superficiales. A veces no nos ayuda tampoco el entorno actual, en el que la fe no está de moda.

¿Y a qué cree que se debe la falta de fe o de vocación religiosa en la actualidad?

Puede que no haya tanta vida cristiana y la vocación sale precisamente de la vida cristiana. Un joven que no conoce la fe ni la vive o la practica, difícilmente se preguntará lo que espera Dios de él. Pero, aun así, hay muchos jóvenes en Ibiza que se están ordenando sacerdotes y vemos que han entrado tres chicas en la vida de clausura en Palma, se ordenó un chico en Madrid... Quizás no es tanto como antes, pero continúa, y eso siempre estará ahí. Necesitamos esa esencia; el ser humano busca y pregunta. Vemos que los jóvenes lo hacen y hay muchas variantes en la religión, pero esta sed de Dios estará siempre dentro de la persona.

¿Cómo es la afluencia de jóvenes a las misas?

A las misas viene gente joven, en menor o mayor medida. Algunos párrocos tienen carisma para atraerlos, pero no a tantos como quisiéramos. No son una multitud, pero también estamos en un cambio de época y la gente se está resituando.

En las fiestas de pueblo se ve gente, pero ¿hay más o menos jóvenes?

En las fiestas de pueblo el problema es que algunas caen en día laboral y los jóvenes participan poco. Eso ya lo veía en parroquias pequeñas. Si había un día de fiesta, pero era lectivo, los jóvenes tenían que ir al colegio o al instituto y no podían participar. Lo que veo es que en torno a la parroquia, con actividades relacionadas con nuestra cultura, hay muchos jóvenes implicados, por ejemplo, en los pasos de Semana Santa. O en las caramelles, donde hay una implicación de los jóvenes y nos gusta mucho. También pasa con el ball pagès. Cuando éramos pequeños, en mi época, pensábamos que se acabaría, pero se está manteniendo.

¿Cree que las redes sociales son una manera de acercarse a los jóvenes? Hay grupos que intentan introducirse a través de Tik Tok, como el grupo Hakuna.

Están moviendo a muchas personas, por eso digo que hay una búsqueda espiritual. No podemos contabilizar a todos lo que vienen a la parroquia, puesto que muchos jóvenes llegan a través de las redes sociales, se está bebiendo desde allí. Hay muchas cuentas, como Hakuna con su música, que mueven a miles de jóvenes y todo esto transmite espiritualidad. En la Jornada Mundial de Jóvenes en Lisboa hubo un gran festival de este grupo y había miles de jóvenes coreando sus canciones. Te van evangelizando, porque transmiten un mensaje.

¿La Iglesia cómo se acerca a los jóvenes?

Intentamos acercarnos a ellos con el mensaje que queremos ofrecer, que es válido para todos los tiempos, y es el mensaje de Jesús. A veces, es como si hubiese un rechazo a la Iglesia como institución por cosas que han pasado. Por ejemplo, los abusos, o cómo se magnifica todo para ir en contra y desprestigiar a la institución. Se ponen dificultades también porque la asignatura de Religión no se elige, los medios de comunicación no nos apoyan, se hace burla de las costumbres o tradiciones católicas... Quieras o no eso hace que los jóvenes pierdan la confianza, aunque cuando vienen y ven lo que es, se dan cuenta de lo que verdaderamente se trata.

¿Considera que el tema de los abusos sexuales en la Iglesia es lo que aleja a los jóvenes o hay más factores?

Podría ser, ya que ha hecho mucho daño cómo se ha magnificado el asunto, aunque es un tema muy grave. Desgraciadamente, es un daño que tiene toda la sociedad y quizás donde menos se está dando es en la Iglesia, pero es donde es más escandaloso. Nosotros lo vemos, vamos por la calle y nos llaman pederastas, y eso hace daño. También hoy en día parece que no está de moda o bien visto ser joven y cristiano y que no puede ser una cosa y la otra, pero es todo lo contrario.

¿Y cómo se percibe la devoción en las islas?

En las islas hay un bombardeo enorme de gente visitante y no es lo mismo que un pueblo de La Mancha, que no recibe afluencia constante de otras personas. Ibiza es muy cosmopolita y llena de juventud, nos viene de muchas culturas y religiones... Ya no tenemos ese grupo pequeño de antes. En los colegios hay diversidad de religiones y tienen otras tradiciones.

¿Cómo influye el lujo de la isla en la religión?

Lo reflexionó muy bien el informe anual de Cáritas, donde en la portada se mostraba el puerto con un megayate y al lado un sintecho con sus mascotas y sus bolsas. Hay mucha riqueza y despilfarro de dinero. Se ve un lujo ofensivo y, por otro lado, vemos la marginación. Tanta riqueza perjudica a otros. Todo esto provoca que se alejen y para algunos su referente son ellos, y esta es la realidad que nos toca vivir.

¿Qué les diría a los jóvenes que no tienen devoción o que no han tenido contacto con la religión para que se acerquen?

Que vengan y nos conozcan. Les invitaría y les diría que no se dejen llevar por lo que digan los medios o por lo que escuchan. Si vienen, se llevarán una sorpresa y, sobre todo, conocerán el mensaje de Jesús. Eso es lo transformador, el núcleo. Que vengan y lo conozcan. La Iglesia sólo quiere ser la portadora de ese mensaje que transforma y cambia las vidas, y eso es lo importante.