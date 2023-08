Pastelería Can Vadell: ‘Ciriacs’, la dulce tradición del 8 d’Agost

Sant Ciriac es hoy una jornada festiva para muchos y algunos deciden endulzar el día grande de Vila con los ciriacs, unos pasteles elaborados por la pastelería Can Vadell desde hace más de medio siglo. Neus Clapés es la nieta de los fundadores de este local con cien años recién cumplidos de historia y cuenta que su tío fue quien traspasó la idea a su padre: «Todo comenzó porque el dueño de Diario de Ibiza era muy amigo de mi tío. Le dijo: ‘Pepe, tendrías que hacer un pastel para este día y nosotros siempre te lo publicaremos’. Por aquel entonces, mi padre era el pastelero, y mi tío le dijo: ‘Joan, tienes que hacer un pastel para este día’. Y salió el ciriac».

Este dulce tan especial está formado por dos mantecados que se unen gracias a una capa consistente de crema de almendras. Además, para complementar el pastel, cubren la parte superior con trozos de almendra tostada que se quedan fijos gracias a la crema de yema de huevo con la que cubren la galleta.

Para llevar a cabo toda esta elaboración, Clapés afirma que son necesarias unas cuatro personas. Aunque sea un dulce exclusivo del 8 d’Agost, en la pastelería lo venden también el día anterior. «A la gente le gusta mucho y tenemos clientes de toda la vida y que oyen hablar de él y vienen a probarlo. Normalmente le gusta a todo el que lo prueba», cuenta la nieta de los fundadores, quien añade que poca gente dice que este dulce no es de su agrado.

No sólo acuden residentes a Can Vadell para comprar ciracs: «Vienen extranjeros que lo han conocido a través de amigos ibicencos y hay gente que no puede estar para este día y te pide que se lo congeles y lo pasan a buscar al volver de las vacaciones».

Los pasteleros trabajan sin descanso, sobre todo dos de ellos, que están montando este dulce. Gonzalo Moreno es ayudante de pastelería y lleva unos años preparándolo. «Llevo seis años trabajando aquí y aprendí a hacer el pastel por un hombre llamado Jesús. Poco a poco iba mirando cómo lo hacía y cada año me dejaba hacer más cosas, hasta que se jubiló», expresa Morena.

Morena explica que para poder preparar el dulce se requieren entres tres y cuatro horas de trabajo, ya que tienen que elaborar mucha crema para el relleno. «Puedo preparar más de cien en un día; hasta 200 porque son dos días al año y la gente lo reclama mucho». Recuerda además que es «el único lugar» donde lo hacen y que «acuden a por él siempre».