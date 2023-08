Las urgencias atendidas en los hospitales de Ibiza y Formentera se reducen un 9% al inicio de la temporada

Las urgencias hospitalarias atendidas en las Pitiusas este inicio de temporada se han desplomado casi un 9%, según revelan los datos de actividad del Área de Salud de Ibiza y Formentera. El número de casos atendidos en los servicios de Urgencias de los hospitales de Can Misses y Formentera en los meses de mayo y junio han sido, en este 2023, un total de 14.475, prácticamente 1.500 menos que en los mismos dos meses del año pasado, cuando fueron 15.888, un 8,9% menos.

La caída, además, ha sido mayor en el mes de junio (un 9,9%) que en el de mayo (un 7,7%), es decir, así como avanzaba la temporada. Y también se ha reducido más en el Hospital Can Misses (un 9,1% menos) que en Formentera (un 8,3%). En ambos hospitales, el mes con más urgencias atendidas del primer semestre del año ha sido junio. En este mes la caída ha sido más significativa en Can Misses, donde las atenciones se redujeron más de un diez por ciento, mientras que en Formentera se asistió un 8,43% menos de casos, indica la memoria de actividad de estos servicios. En mayo, la disminución fue muy similar en el de Formentera (un 8,2%) pero muy inferior en Can Misses, donde esta cifra se redujo un 7,5%, tres puntos menos que en junio.

Curiosamente, hasta el mes de mayo, el número de atenciones en estos mismos servicios se había incrementado un 5,1%. Es decir, que hasta el mes de mayo, esto es, los cuatro primeros meses del año, se estaba viendo a más pacientes en las Urgencias de los dos hospitales. Especialmente en Formentera. En este hospital, entre enero y abril los sanitarios asistieron un total de 4.141 casos, lo que supone un incremento del 34,6% respecto al mismo periodo de 2022, cuando estos mismos profesionales vieron 3.075 pacientes.

Caídas en enero, mayo y junio

En Can Misses, el incremento al inicio del año ha sido bastante más contenido, un 3,51%, al pasar de 17.115 urgencias a 17.717. Así, por los servicios de Urgencias de los dos centros hospitalarios de las Pitiusas, entre enero y abril de este año han pasado cerca de 22.000 pacientes, cifra que el año anterior apenas superaba los 20.500.

Enero es, junto con mayo y junio, el otro mes de este año en el que se ha reducido la actividad de urgencias en las Pitiusas: un 2,6% impulsado, únicamente, por la caída de Can Misses, ya que en el Hospital de Formentera aumentaron. En el centro de esta isla junio es el único mes del primer semestre en el que se redujo la actividad.

En el total de las Pitiusas el aumento más importante se registró en febrero, cuando el número de urgencias atendidas en los hospitales de las Pitiusas pasó de 4.439 a 5.320, lo que supone un incremento del 19,8%. En Can Misses el incremento fue del 16,9% (de las 3.691 urgencias vistas en 2022 a las 4317 este año) mientras que en Formentera el crecimiento fue aún mayor, del 34,1%.

186 casos al día

Hasta el momento, los sanitarios del Hospital Can Misses han atendido una media diaria de 157,5 pacientes, una cifra ligeramente inferior a la registrada durante los primeros seis meses del año pasado, cuando esta media era de 160,1. En el hospital de Formentera la diferencia es apenas imperceptible, ya que el promedio de casos atendidos fue de 42,5 en 2022 y de 43,2 este año. La diferencia es más acusada si se tiene en cuenta únicamente el último mes del primer semestre del año, cuando en este centro los sanitarios vieron, de media, a 69 pacientes al día, siete menos que en el mismo mes del año pasado (un 9,5% menos). En el Hospital Can Misses la media de ese mismo mes ha sido este año de 186 casos diarios, un 10,5% menos por jornada que en junio del año anterior, cuando la media se situó en 207,7 pacientes diarios.

Desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera recuerdan que el año pasado se atendieron, desde enero a diciembre, un total de 61.422 urgencias en el Hospital Can Misses, una cifra mucho más elevada que en 2021 (50.450) y 2020 (40.680), años afectados de lleno por la pandemia. En 2019, el último año antes de la aparición del covid, por el hospital de Ibiza pasaron 58.524 casos de urgencias.