Un año de la sanidad pública de Ibiza y Formentera en números

21.380, 316, 5,4 millones, 101, 2.610... Son unas pocas de las muchísimas cifras que incluye la versión reducida de la memoria de actividad del Área de Salud de Ibiza y Formentera correspondiente al año pasado. Un total de 22 páginas en las que se detalla que 21.380 de las 166.059 tarjetas sanitarias corresponden a mayores de 65 años, que la sanidad pública pitiusa cuenta con 316 camas de hospital, que se han efectuado más de 5,4 millones de pruebas de laboratorio, que la unidad de trasplantes ha gestionado siete donaciones de órganos, que hubo 101 estudiantes en prácticas o que el área sanitaria cuenta con 2.610 profesionales.

Pero no todo son datos. La memoria incluye, al final, un apartado dedicado a las personas que, en el último año, han sido importantes. Entre ellas se encuentran Paz Merino, jefa de la UCI; Cristina Molina, responsable de la unidad de atención a la mujer, y Toni Florit, médico durante décadas de la unidad básica de salud de Sant Miquel, ya jubilados. Y que han dejado una profunda huella en sus pacientes y compañeros. También aparecen la enfermera Encarnación García Medina, «pieza clave en la gestión de la pandemia»; el pediatra Juan Antonio Costa Orvay, premiado por un estudio sobre evaluación cardiopulmonar infantil; Carlos Rodríguez Rojas, especialista en análisis clínicos, que está avanzando en un biomarcador para la pancreatitis, o el neurólogo Luis Alberto Molina Martín, que presentó el año pasado su tesis, en la que apunta al ojo como una vía para detectar de forma precoz el deterioro cognitivo. Esta especie de ‘paseo de la fama’ de 2022 lo completan la enfermera Sheila Palau Osuna, coordinadora de la central covid desde su puesta en marcha hasta su cierre definitivo; Dolors López y Carlos Martínez, supervisores de laboratorio, en representación de todos los compañeros de servicio que tanto trabajaron debido al covid, y Pepita Gabaldar, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Formentera, que recibió a finales de 2022 el premio Codo con Codo.

166.059 tarjetas sanitarias

Más hombres que mujeres y un 13% de mayores de 65 años

Al cierre de 2022 el Área de Salud de Ibiza y Formentera contaba con un total de 166.059 tarjetas sanitarias, la inmensa mayoría de ellas, un total de 155.255 (un 93,49%) en la isla de Ibiza. Entre los usuarios de la sanidad pública pitiusa hay más hombres que mujeres, según los datos de la memoria, una situación que se da tanto en Ibiza (50,89% de tarjetas de varones) como en Formentera (51,55%). En el cómputo total, los hombres suponen un 50,89% de los usuarios de la sanidad pública pitiusa, entre los que se cuentan 21.380 personas que han cumplido 65 años. Estos mayores representan el 12,87% de las tarjetas sanitarias.

328 camas hospitalarias

Una veintena de infraestructuras sanitarias

La sanidad pública cuenta en las Pitiusas con un total de 328 camas hospitalarias, la inmensa mayoría de ellas (316) en el Hospital Can Misses, detalla el apartado dedicado a las infraestructuras, en el que se indica que en Ibiza y Formentera hay una veintena de dispositivos físicos: dos hospitales (Can Misses y Formentera), ocho centros de salud y un total de diez unidades básicas. Entre los dos hospitales las Pitiusas cuentan con diez quirófanos (nueve en Can Misses y uno en Formentera), cinco salas de partos (cinco en Ibiza y otra en Formentera) y más de un centenar de consultas para especialistas, un total de 113, de las que 17 están en Formentera y las 96 restantes, en Ibiza.

18 operaciones y 675 citas al día

Una de cada tres citas son primeras consultas

Los hospitales de las Pitiusas atendieron el año pasado 675 consultas de medicina especializada por día (laborable), según se desprende de los datos de actividad asistencial del área sanitaria pitiusa. También se realizaron unas 18 operaciones diarias de lunes a viernes. En total, los médicos de atención especializada atendieron 175.521 citas (161.022 en Ibiza y 14.499, un 8,3% del total, en Formentera) y efectuaron casi 5.000 intervenciones quirúrgicas: 4.818, en concreto, la inmensa mayoría de ellas (4.672, un 96,9%) en Can Misses.

Prácticamente dos de cada tres de las consultas externas atendidas en los hospitales de las Pitiusas fueron de seguimiento, un total de 118.187. Este porcentaje es algo más elevado en el Hospital de Formentera (70,97%) que en el de Can Misses (67%), algo que se debe a que si bien el seguimiento de muchos pacientes se puede hacer desde el Hospital de Formentera, para las primeras consultas deben desplazarse al hospital principal de las Pitiusas.

El servicio de Maternidad de ambos centros hospitalarios atendió el año pasado 1.041 partos, prácticamente tres por día: 998 en Can Misses y 43 en el Hospital de Formentera.

80.142 urgencias

La ratio urgencias-usuarios, disparada en Formentera

Uno de los datos más curiosos que aporta este apartado de la memoria del área de salud es el de las urgencias atendidas. Las de Formentera, en concreto. A lo largo de 2022 se realizaron 80.142 asistencias en los servicios de Urgencias de los hospitales, casi 220 al día y aproximadamente una por cada dos usuarios. Al diferenciar este dato por hospitales, el resultado es que mientras en Can Misses se atendió una urgencia por cada tres tarjetas sanitarias, en Formentera esta ratio asistencia-usuario es de 1,73, casi cuatro veces superior a la media de las Pitiusas, es decir, que se atendieron casi dos urgencias por usuario. Este dato, sin embargo, tiene una explicación. Y es que mientras en Ibiza estas asistencias se reparten entre el Hospital Can Misses y los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), en Formentera todo recae en un único servicio, el del hospital.

De hecho, en otro de los apartados de la memoria se especifica que el año pasado estos servicios, ubicados en algunos centros de salud, atendieron más de 180.000 urgencias: 101.730 en consultas con médicos y las 76.107 restantes, en enfermería.

Más de cinco millones de pruebas de laboratorio

Tratamientos de Oncología, diálisis y donaciones

Mirarlo varias veces. Acercar la página. Asegurarse de que todo son puntos, de que no hay ninguna coma. Es la reacción que genera el dato más llamativo del resumen de la memoria del área sanitaria: más de 5,4 millones de pruebas de laboratorio. Sí, 5.409.309. Casi 15.000 pruebas cada día. En Radiología se realizaron un total de 100.590 pruebas, cerca de 2.000 por semana.

Durante el año pasado, en el hospital de día oncológico se administraron 4.515 tratamientos de oncología, además de cerca de 3.000 de otros tipos. De la misma manera, se aplicaron más de 10.000 sesiones de diálisis. La unidad de hemodinámica realizó un total de 410 tratamientos, indica la memoria, que incluye también los datos de donación de órganos del año pasado: siete donantes de los que se extrajeron 23 órganos.

1,1 millones de citas

Medicina de familia, enfermería y pediatría

Los profesionales de los centros de Atención Primaria de las Pitiusas (centros de salud y unidades básicas) atendieron el año pasado más de un millón de citas: 1.114.103, en concreto. Esto supone una media de 4.285 atenciones por día laborable. De ellas, la gran mayoría, más de la mitad (el 50,7%) correspondieron a citas con el médico de cabecera. En los mismos centros las consultas de enfermería vieron casi medio millón de citas (456.414) mientras que las consultas de Pediatría supusieron el 8,3% del total de atendidas en Atención Primaria el año pasado: 92.841.

60 residentes

Cursos, formación y artículos publicados

A lo largo del año pasado, 60 residentes acabaron su formación en el Área de Salud de Ibiza y Formentera: 49 de ellos de medicina y los once restantes, de enfermería. El número de estudiantes en prácticas fue aún mayor, más de un centenar (101), indica el apartado dedicado a ‘Docencia, formación e investigación’. Desde la propia área sanitaria se organizaron 225 cursos, 160 de los cuales contaban con acreditación de formación continuada. En total, se ofrecieron 2.311 horas y media de formación. La comisión de investigación evaluó un total de 22 proyectos mientras que los profesionales del Área de Salud pitiusa firmaron un total de 21 artículos publicados en revistas científicas. Precisamente, la comisión de investigación se había marcado en sus objetivos aumentar cada año «un 10%» el número de profesionales sanitarios formados en investigación así como un 5% al año «las publicaciones de alta calidad» y un 10% las que tengan «factor de impacto en Web of Science».

10 millones facturados

Más que antes de la pandemia

Más de diez millones de euros, un total de 10,4, es lo que factoró el año pasado el Área de Salud de Ibiza y Formentera a terceros. Esto es, a seguros privados y a ciudadanos extranjeros. Una cantidad que, según explicaron desde la gerencia, es un 2,4% superior a la facturada en 2019, el último año antes de la pandemia. La inmensa mayoría de la facturación a pacientes externos corresponde a asistencia en el Hospital Can Misses. La atención en este centro supone el 77,3% del montante de esa facturación (algo más de ocho millones de euros). Otro 10,22% (un total de 1.063.929,4 euros) corresponde al Hospital de Formentera mientras que los algo más de 1,3 millones restantes (un 12,5% del total) han sido facturas emitidas por Atención Primaria. Aunque la cantidad total se incrementó ligeramente, la proporción de las facturas en relación a estos tres conceptos (Can Misses, Hospital de Formentera y Atención Primaria) varió ostensiblemente: aumentó un 13,6% lo facturado en el Hospital Can Misses mientras se redujo un 21,8% en el de Formentera y un 24,1% en Atención Primaria.

2.610 profesionales

La sanidad pitiusa tiene nombre de mujer

El año pasado trabajaron en la sanidad pública pitiusa un total de 2.610 personas, detalla el capítulo de ‘Recursos humanos’ de la versión reducida de la memoria de actividad. Los datos reflejan algo que puede apreciar cualquiera que sea mínimamente observador al moverse por el hospital y los centros salud: la sanidad pública pitiusa tiene nombre de mujer. Y es que siete de cada diez profesionales (un total de 71,14%) son mujeres. La inmensa mayoría, además, es personal de enfermería. Estos trabajadores suponen el 58,9% mientras que los médicos y médicas suponen apenas el 16,3%. De hecho, hay más personal de gestión (571, un 21,9%) que de medicina (426). A todos ellos hay que sumar los residentes de todas las especialidades, unas 60 personas, y los 12 de la dirección y la gerencia.