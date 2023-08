Las guarderías deberán convertirse en ‘escoletes’ para tener la gratuidad

Las guarderías, formalmente conocidas como centros asistenciales, y que se diferencian de las ‘escoletes’ porque no tienen una función educativa o académica como tal, deberán reconvertirse para entrar en la red educativa y, así, poder beneficiarse de la gratuidad en la etapa de Infantil, de 0 a 3 años, prometida por el Govern balear.

En palabras del conseller y portavoz del Ejecutivo, el ibicenco Toni Costa, para que estos centros «entren en el marco del financiamiento, es necesario que esta parte asistencial de lo que llamaríamos guarderías, se pueda adaptar a ‘escoletes’, de acuerdo con los reglamentos [de funcionamiento de las guarderías] que tengan que aprobar o ya hayan aprobado los consells insulares» y que, en consecuencia, puedan pasar a formar parte «del marco de la Xarxa Complementaria», que también se incluye en la gratuidad 0-3. Los centros de la red complementaria son los concertados que tienen autorización de la conselleria porque cumplen con unos requisitos de ratios, formación, profesionales u horarios.

«Nosotros esperamos que en la mayor brevedad posible este tipo de centros, la parte asistencial, puedan adaptarse y entrar en el apartado de ‘escoletes’ y, con ello, en la parte educativa y, como consecuencia, en la gratuidad», reiteró Costa ayer en rueda de prensa en Mallorca.

De hecho, el jueves desde la conselleria de Educación trasladaron a este diario que en el Govern son «los primeros interesados en que las asistenciales (guarderías) se reconviertan en ‘escoletes’ para ganar plazas y que más familias puedan beneficiarse de la gratuidad».

Alberto Peralta, presidente de esta asociación de la Pimeef, explicaba anteayer que por el momento desconocían cómo se iba a llevar a cabo la medida: «Oficialmente no sabemos nada en concreto, simplemente que tienen la intención de que los centros asistenciales esta vez entremos en esta gratuidad, pero desconozco cómo lo van a hacer». Ayer, a preguntas de este diario tras las declaraciones de Toni Costa, el presidente de la patronal de guarderías explicó que esperarán a la reunión que tienen prevista el lunes en el Consell Insular para tratar este asunto para ofrecer más declaraciones al respecto.

Por su parte, Pepita Costa, presidenta de FAPA Ibiza, estuvo ayer presente en una reunión con el conseller balear de Educación, en la que al parecer se aclararon las dudas con respecto a cómo afectaba la gratuidad a los centros asistenciales: «Lo que nos han explicado es que la gratuidad se limitará a los centros públicos y los centros autorizados, en ningún caso a los centros asistenciales privados: las guarderías».

De hecho, Costa reitera, en conversación con este diario, que «no tendría ningún sentido que la conselleria de Eucación diese ayudas a centros que ni tan sólo son educativos». En este sentido, recuerda que el Consell de Ibiza no ha aprobado el reglamento de regulación de las guarderías (está en proceso) y que esto sembraba dudas a la hora de otorgar las ayudas: «Al no tener reglamento, no sabemos ni qué centros cumplen con los requisitos». «Otro tema que es que la ley educativa a nivel nacional dice que todos estos centros deberían reconvertirse en centros educativos», apunta, en esta línea, la presidenta de FAPA, quien insiste en la necesidad de «crear más plazas públicas».

Preguntado por fechas para llegar a la gratuidad de las actuales guarderías, el portavoz del Govern admitió que «ahora mismo no podemos manejar un calendario, pero nuestra intención es que puedan entrar lo antes posible». De esta forma, el Govern reconoce que estos centros asistenciales no formarán parte del proyecto de ayudas públicas a partir de septiembre. Ni siquiera en el caso de Mallorca, que, a diferencia de Ibiza, ya tiene un reglamento aprobado, será posible que esto se materialice el mes que viene.

La gratuidad para las ‘escoletes’ será de 45.000 euros por aula y cubrirá cuatro horas lectivas al día. El coste estimado anual será de alrededor de 40 millones de euros.