El hombre de 82 años atropellado el pasado lunes en la carretera de Sant Antoni a la altura de Can Tomàs continúa en la UCI del Hospital Can Misses en estado crítico, según informan desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

Al parecer, la víctima de nacionalidad española y residente en la zona, estaba cruzando la carretera en el kilómetro 12 de la autovía de Ibiza, en un paso de cebra situado a la altura de Can Tomàs, cuando fue arrollado por el vehículo, que no detectó el paso de peatones, según fuentes de la Guardia Civil.

El conductor del coche dio negativo en el control de alcoholemia. La víctima, por su parte, llegó a las 22.30 horas con politraumatismos a la Unidad de Urgencias del Hospital Can Misses. De allí lo trasladaron a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI.

La Asociación de Vecinos de Can Bonet pidió ayer medidas urgentes para mejorar la seguridad vial en la zona. La asociación recuerda que una alertó al Consell de Ibiza de la existencia de "otro punto peligroso" cerca del cruce de Can Guillemó, el mismo en el que ahora ha sucedido este accidente.

Los vecinos de Can Bonet denunciaron en un comunicado "que las medidas lleguen siempre tarde y que haya que lamentar que ahora mismo un vecino del barrio se encuentre en la UCI de Can Misses luchando por sobrevivir."

En la reunión que la asociación mantuvo con los responsables del Consell de Ibiza para pedir medidas en el cruce de Can Guillemó, se puso de manifiesto la preocupación no sólo por el cruce del semáforo, sino que se trasladó a los responsables de la institución insular la inquietud porque a" escasos metros había otro punto peligroso, el paso de peatones que cruza hacia Can Tomàs", recordaron

"Es evidente que hay un problema en estos tramos de carretera tan cerca de núcleos como Can Bonet, ses Païsses, Sol y Descanso y Can Tomàs", afirmaron desde la asociación de vecinos, ya que "no basta con que se estudien medidas, sino que tiene que haber actuaciones inminentes que eviten una desgracia más".