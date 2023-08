Un concierto en las alturas para el estreno de The Holy Riders

«Empezamos en las alturas», bromea Cristo Corona pensando en la presentación oficial de su último proyecto: el grupo The Holy Riders. Y es que el primer concierto de la banda que formó hace unos meses junto al guitarrista Abel Pons se celebra este sábado en la novena planta del Hard Rock hotel, en Platja d’en Bossa. «De ahí no podemos bajar», continúa la broma el músico, que tiene ya ganas del estreno de la formación, en la que el country se abraza con el rap.

Los dos integrantes del grupo se subirán al escenario de la terraza del establecimiento de Platja d’en Bossa sobre las ocho y media de la tarde del sábado. Son conscientes de que el verano en Ibiza es una fecha complicada, pero confían en que la azotea se llene para su estreno. «De momento, no nos ha escuchado nadie en directo. Hemos colgado algún vídeo de los ensayos, pero vernos, no no sha visto nadie», afirma el música y rapero. «Pueden venir niños», apunta Cristo Corona, respondiendo a una de las preguntas que más les han hecho en los últimos días, desde que comenzaron a anunciar la presentación. «Es gratis y simplemente hay que llegar, meterse en el ascensor, pulsar el botón de la novena planta y disfrutar», comenta el músico, que destaca la belleza de la azotea.

Una decena de temas

En el concierto, los asistentes podrán descubrir una decena de temas de la banda, que, por el momento, ha lanzado tres sencillos. En el momento en el que comiencen a rodar, interpretándolas en conciertos, seguirán estrenando nuevas composiciones. En su estreno ante el público sonarán, además, algunas versiones de temas conocidos.

En estos momentos no están especialmente nerviosos, confiesan. «Hace unas semanas sí que lo estaba, pero fue poner la fecha, ver que todo salía perfecto en un ensayo, y se me pasaron los nervios», comenta Corona. Él y Abel Pons compartirán escenario para su presentación con David Nogueira, batería y Diego, bajista. Todos ellos están deseosos de comprobar «el feedback, como se dice ahora», del público. A los integrantes de The Holy Riders les hace especial ilusión que su estreno como banda sea en la novena planta del hotel Hard Rock. «En 2015 estuve cantando allí, muchas veces, pero llevo años sin actuar allí arriba», recuerda Corona, que reconoce que, cuando hace tiempo, fantaseaban con esa primera actuación con público jamás soñaron que fuera en un lugar como ése.