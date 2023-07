Un local de ocio de Can Bonet acogerá este viernes otra macrofiesta con más control tras las quejas vecinales

Ruido, botellones en la calle, atasco en todo el barrio, acumulaciones de basura... Las quejas de los vecinos del barrio de Can Bonet por la fiesta de inauguración de El Cielo de Pacha llevaron al Ayuntamiento de Sant Antoni a mantener una reunión de coordinación con los responsables de seguridad de la empresa para futuros eventos. La empresa se comprometió a mejorar el control de tráfico y el transporte.

La siguiente fiesta será precisamente mañana, viernes, el BBC Radio 1 Dance Weekend, entre las 17 horas y la medianoche, con un aforo previsto de 4.100 personas, casi mil más que el evento que provocó quejas en la zona hace dos semanas. En esta ocasión no se ha exonerado al evento de cumplir la ordenanza de ruido, algo que se concedió por parte del Ayuntamiento «por interés general» a la fiesta inaugural del local.

La concejala de Seguridad, Neus Mateu, ha reconocido en el pleno municipal que «falló la coordinación con la seguridad del establecimiento» por la gran afluencia de gente, en respuesta a una moción de control al respecto del grupo del PSOE.

Mateu subrayó que el Consistorio es «muy consciente de las molestias vecinales que provocó el evento» y la empresa reconoció errores de control, coordinación y transporte. Es por ello que se ha incrementado a 15 el número de informadores en las calles para coordinar el acceso y la salida. Habrá 70 efectivos entre voluntarios y personal de seguridad ayudando en las tareas de control y los voluntarios realizarán una primera limpieza de la zona.

Además habrá 14 autobuses para el desplazamiento de los asistentes al evento con el objetivo de reducir el número de vehículos privados.

Respecto a la exoneración por ruidos de la fiesta anterior, Mateu ha indicado que se solicitó al departamento de Seguridad Ciudadana y se trató como cualquier otra solicitud de este tipo. En cuanto al interés general, ha argumentado que el evento «donaba cinco euros por entrada a la ONG Proyecto Juntos y había artistas nacionales e internacionales con la consecuente promoción que ello comporta».

Promoción vs descanso

«Aunque vengan grupos conocidos y la fiesta sea muy divertida, un barrio residencial en el que viven 6.000 personas no se merece esta situación», le ha echado en cara el portavoz del PSOE, Antonio Lorenzo, que augura un «caos» similar en el evento de mañana.

Lorenzo ha deseado que en el barrio no se llegue a producir una evolución como la de algunas zonas del núcleo urbano de Sant Antoni cercanas a beach clubs, donde indicó que, hace dos décadas «se podía dormir la siesta y descansar por las noches» y ahora no es posible. «Me parece triste que un barrio residencial como Can Bonet empiece a vivir ese tipo de situaciones», lamentó. Apuntó también que la promoción turística no puede suponer un perjuicio para el descanso de los vecinos y citó a la concejala Cristina Ribas, que en un artículo de opinión aseguró tener la impresión de «vivir en un parque de atracciones».

Otros asuntos

El pleno ha aprobado hoy los presupuestos municipales que no se pudieron sacar adelante el pasado mandato, con el voto a favor de PP y Vox y la abstención de PSOE y Unidas Podemos. También se aprobó, en este caso por unanimidad, la cesión del complejo deportivo Sa Pedrera, que hasta ahora era de titularidad del Consell. Todos los grupos excepto Vox votaron a favor del reglamento de Igualdad de la institución y de una declaración institucional por el día contra la trata de seres humanos.