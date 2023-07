El aeropuerto de Ibiza ofrecerá tazas de café comestibles y biodegradables creadas por la startup búlgara Cupffee. Una alternativa sostenible a los tradicionales vasos de plástico y papel, más respetuosa con el medio ambiente.

Bajo el eslogan 'nice to eat you', la startup de tecnología alimentaria ganadora del reto 'Areas For Change Challenge', en la categoría sostenibilidad, ha creado estas tazas hechas a base de galleta elaborada con productos naturales, bajos en calorías y disponibles en dos formatos que se servirán en varios aeropuertos españoles.

El producto, pionero en España, está especialmente indicado para servir productos como el café, ya que cuenta con resistencia térmica y a la humedad.

La compañía ha escogido implementar Cupffee en los establecimientos de la cadena Deli&Cia, marca propia de Áreas, por su carácter sostenible. La construcción de estos locales también está realizada con materiales reciclados; además, la propuesta gastronómica que presenta es saludable y proporciona sus productos en envasados ecofriendly.