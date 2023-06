‘Carraca’ le pasa la batuta a la primera alcaldesa de Sant Joan

El salón de plenos del Ayuntamiento de Sant Joan se llenó ayer hasta la bandera para presenciar el acto de constitución de la nueva corporación municipal, que por primera vez en su historia preside una alcaldesa, Tania Marí Marí. Carmen Tur, que fue la primera mujer en ejercer de concejala en el Consistorio de Labritja en los tiempos de Vicente Guasch Roselló, Vicent d’en Mosson, no se quiso perder el evento a pesar de que reside en Vila. Minutos después llegó Antoni Marí Carraca, que se pasó los momentos previos al acto repartiendo besos y abrazos. «Lo importante es entrar y salir relativamente bien y creo que eso lo he conseguido. Estoy satisfecho con el trabajo que he hecho y contento de dejar la corporación en manos de Tania Marí», afirmó poco antes de acceder al salón de plenos, donde aguardaban ya el presidente electo del Consell de Ibiza, Vicent Marí; la secretaria general del PP de Balears, Sandra Fernández; el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, y el secretario general del PSOE de Ibiza, Josep Marí Ribas Agustinet, entre otros políticos, representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los párrocos de Sant Joan y Sant Miquel.

Vestida de blanco, resplandeciente como una novia, llegó la nueva alcaldesa, que confesó estar «muy ilusionada y emocionada», pero nada nerviosa antes de empezar el evento, que se retrasó quince minutos. El calor en el salón de plenos obligó a muchos a sacar el abanico durante la constitución de la nueva corporación municipal, que transcurrió sin mayores incidencias. 90 Constituida la Mesa de Edad, integrada por los concejales electos de mayor y menor edad, Joan Marí Marí, como presidente, y Javier Torres Serra, prometieron o juraron sus cargos todos los miembros de la corporación y se procedió a la votación, en la que, por mayoría absoluta del PP, salió proclamada alcaldesa Tania Marí. Saltándose el protocolo, el presidente de la Mesa de Edad decidió que fuera Carraca quien entregara el bastón de mando a la alcaldesa. «Es un honor y una satisfacción ver tanta gente en el pleno y pasar este bastón de mando a una persona que me ha acompañado ocho años como concejala y en la que confío plenamente. Estoy convencido de que lo hará muy bien», intervino Antoni Marí, provocando los vítores y el aplauso de la concurrencia. Tras el discurso de Tania Marí, la celebración continuó en el exterior con un refrigerio y la música del dúo Sax & Love.