Tania Marí anuncia un gobierno «de puertas abiertas, manos ocupadas y pies en la tierra»

Tania Marí Marí tiene claro que «Sant Joan no es patrimonio de nadie, sino de todos», por lo que su intención es gobernar «con un prisma colectivo, sensible y atento con todas las realidades que conviven en el municipio» y «ser firme con los compromisos adquiridos», pero estar «abierta a las sugerencias» que le hagan llegar los grupos de la oposición, los representantes del tejido asociativo del municipio y también los funcionarios de la casa. Así lo puso de manifiesto más de una vez hoy en su discurso de toma de posesión como alcaldesa, que comenzó dando «las gracias a toda la corporación saliente» y, en especial, a su antecesor, Antoni Marí Carraca, que ha estado durante 24 años al mando del Consistorio, demostrando, en palabras de Marí, «que la grandeza no está reñida con la humildad».

Después de esta sentida dedicatoria a Carraca, dejó claro que asume el cargo» con responsabilidad y compromiso» y que defenderá «un gobierno que cuide de lo más mayores mientras da oportunidades a los más jóvenes». Las prioridades «Puertas abiertas, manos ocupadas y pies en la tierra», ese el lema que guiará al equipo de gobierno de la primera mujer que se pone al frente del consistorio joaní y también la más joven de todos los alcaldes de la isla. Su voluntad, dijo, no es dirigir el destino de los 7.000 joanins desde el despacho y tratar los problemas como «un número de expediente», sino «pisar la calle» y poner «cara, ojos y corazón» a las necesidades de los vecinos, para mejorar su realidad y dejar a las generaciones venideras «un municipio más amable, más dinámico y más acogedor» con «más espacios de sombra, nuevas zonas verdes y deportivas, unas infraestructuras más sostenibles e integradas con el paisaje y nuevos espacios peatonales». Marí tuvo palabras de elogio para el equipo que le acompaña en esta singladura, «joven, preparado y solvente», y aseguró que el proyecto que tienen entre manos no es «por cuatro años» sino pensado «a largo plazo». «La gestión municipal no debe depender de los tiempos políticos sino de las necesidades que se manifiestan en cada momento», recalcó. A continuación señaló que el nuevo ejecutivo local no dudará «en ser exigente ante las instancias superiores para reivindicar proyectos necesarios para el municipio». Entre ellos, citó «la mejora del transporte, el vial J de Sant Miquel, la depuradora de Portinatx, la futura guardería de Sant Llorenç o la remodelación del casco histórico de sa Cala». «Potenciar el comercio local» y defender el sector primario son también prioridades de la nueva alcaldesa de Sant Joan, que, aseguró, cree «firmemente que es posible conjugar verbos como proteger y cuidar sin necesidad de prohibir e imponer».