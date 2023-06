La charla tras la asamblea de Fomento del Turismo: «‘Com va sa temporada?’»

Es la pregunta de rigor, la que todo el mundo se hace, el ‘buenos días’ de los empresarios locales, la fórmula protocolaria con la que uno presenta sus respetos. «Com va sa temporada?», y a partir de aquí ya se puede hablar de la familia, del tiempo, del fútbol y de mujeres (o de hombres), y es que el cogollo empresarial ibicenco todavía es un mundo predominantemente masculino, aunque cada vez menos. La asamblea general de Fomento del Turismo y, especialmente, el cóctel posterior, en el que se picotea en un ambiente informal, es el lugar perfecto para cotillear, socializar y, sobre todo, para saber cómo le va a cada uno la temporada.

«Aquí es la frase que nos decimos todos. Com va sa temporada?» reconoce Alejandro Sancho, presidente de Fomento del Turismo, «y preguntas por la familia y sobre cuánto tiempo hace que no sales en bici. Pero lo que más se pregunta es por la temporada». Pues bien, eso mismo hacemos a quienes se cruzan por nuestro camino.

«La temporada va bien pero no llegaremos a las cifras del año pasado», admite Emilio Díaz, gerente de Dipesa: «Este mes de mayo ha sido más flojo pero es que claro, 2022 fue una pasada y es imposible de igualar». Una opinión que secunda Juan Antonio Prieto, director del Hotel Argamassa Palace: «Es un año un poco raro. Sí que hay bastante gente y será muy buen año, pero el mes de mayo no ha cumplido con las expectativas que se habían generado».

«Te digo mi opinión personal, porque aquí, en petit comité, en círculos pequeños, es cuando se dice la verdad», confiesa Eduardo Manero, director general del Hotel Royal Plaza: «Creo que teníamos unas expectativas demasiado altas. Hay gente que se pensaba que este mayo podría ser como agosto, y no es así». Dicho esto, Manero tiene claro que la temporada 2023 será «muy buena» y se muestra optimista respecto al futuro: «Somos un destino puntero a nivel mundial. Todo el mundo ha invertido en mejorar, lo cual es una buena señal. Cada vez nos preocupamos más por la satisfacción del cliente, algo que se ha visto sobre todo a partir de la pandemia».

Cada persona es una opinión, y Lucas Prats, expresidente de Fomento del Turismo y copropietario del agroturismo Can Lluc, también tiene la suya, por supuesto: «No nos tenemos que confiar», señala, «una cosa es el optimismo de Fitur y otra cosa es lo que te encuentras en el día a día». Y Prats no lo tiene claro: «Hay mucho follón en Europa. Han bajado los alemanes y los austríacos. Y la subida de los tipos le está dejando un agujero a mucha gente».

Esta ronda de preguntas es la misma que hace Juan Miguel Costa, director insular de Turismo, y también lo hace por trabajo: «Lo de ‘com va sa temporada?’ lo repito mucho, es que es parte importante de mi trabajo. Saber si a la gente le va bien y, si no, detectar qué sucede». ¿Y qué le dicen los empresarios? «Que la temporada es buena, pero no tan buena como 2022. Es que lo del año pasado no fue normal».

«Se pregunta por la familia y por el hotel o el restaurante. ¿Va bien? Com va sa temporada?» asegura Joan Riera, propietario del restaurante Can Alfredo, «todo es muy amigable». Impresión que corrobora Emilio Díaz: «Los empresarios de la isla no somos competencia, somos complementarios. Siempre digo que yo lo puedo hacer mejor, pero aquí todos somos buenos».