La consellera tránsfuga Marta Díaz consuma su viaje a la derecha. En el último pleno ordinario del Consell de Ibiza de este mandato, la exconsellera socialista se ha despedido esta mañana públicamente de la Corporación anunciando que el domingo votará a la candidatura del PP que encabeza el presidente, Vicent Marí. «Animo a todos os que se presentan a las elecciones del domingo, que tengan suerte. Votaré a la lista del señor Marí porque pienso que ha hecho un buen trabajo y querría que siguiera haciéndooa en este Consell», ha dicho Díaz, haciendo campaña por los populares a pesar de que desde que su partido la forzó a dejar el Consell y ella rehusó devolver el acta de consellera defiende que no es una tránsfuga.

Precisamente, Díaz tuvo que dejar el PSOE por «el escándalo», según sus palabras, por los gastos irregulares y sin justificar que en el pasado mandato como vicepresidenta segunda de la institución y que tuvo que devolver de su bolsillo. En su despedida, también ha dicho que todo este asunto «se ha ido aclarando», cuando, en realidad, se ha admitido a trámite una querella de la Fiscalía Anticorrupción por este asunto. Tal como ya había dicho, después de que El Pi le cerrara las puertas a seguir en la política, Díaz regresa a su puesto de funcionaria en el Consell, que, según ha resaltado, también le «gusta».

Unidas Podemos afea a Díaz su actitud

El portavoz de Unidas Podemos, Antonio Saucedo, que también se ha despedido de la institución, ha afeado la intervención de Díaz . «Yo no pediré el voto [para nadie]. No es necesario ni el momento. Habíamos pactado no presentar mociones», ha dicho.

También se ha despedido el portavoz del PSOE, Vicent Torres, quien ha recordado al difunto Vicent Tur, que empezó este mandato como conseller del PSOE.

El portavoz de Ciudadanos, Javier Torres, sí que ha dicho, aunque en tono de broma, que él se votara a sí mismo en su mensaje de cierre de esta legislatura.

Por su parte, el presidente, Vicent Marí, también ha recordado a Vicent Tur como a todo el personal funcionario y laboral que ha fallecido en estos últimos cuatro años y ha expresado su «orgullo» por haber representado a «todos los ibicencos» en un mandato «marcado por la pandemia». «El domingo hay elecciones y los ciudadanos, con su voto, nos colocarán donde tengamos que estar», ha concluido.

El último pleno, que no ha durado ni una hora, ha servido sólo para aprobar cuestiones de trámite, como el pago de facturas pendiente y una ampliación del presupuesto de la empresa pública de Ferias y Congresos de 265.800 euros, entre otras cosas. También se ha aprobado de urgencia otra modificación de crédito por valor de 2,1 millones de euros para destinar 1,5 millones al convenio con el Ayuntamiento de Ibiza para garantizar la construcción del centro de baja exigencia de es Gorg y 670.000 euros para el Obispado, en concreto para la reforma y mejora de los contrafuertes, la vidriera y algunas maderas de la catedral.