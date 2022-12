El PI Ibiza descarta que Marta Díaz sea su candidata al Consell: «No es el perfil que buscamos»

La relación de la consellera tránsfuga Marta Díaz con El PI no tendrá recorrido más allá de la comida, «un contacto inicial», según el presidente balear de la formación, Tolo Gili, que mantuvieron el viernes en un céntrico restaurante de Vila. «No es el perfil que buscamos», asegura la presidenta de El PI en Ibiza y vicepresidenta de la ejecutiva balear, Lucía Ribas, que también participó en la comida junto al concejal de El PI en Sant Antoni, Joan Torres, y el diputado balear, Josep Melià.

Ribas asegura que la comida con la exsocialista no fue más que «una conversación con una persona interesada en el proyecto de El PI». De hecho, Tolo Gili apunta que fue una tercera persona de Ibiza, cuyo nombre no quiso desvelar, la que propuso el encuentro. «Hablaremos con cualquier persona que tenga interés en este proyecto porque buscamos candidatos para otros municipios», dice Ribas. El PI pretende presentar una candidatura municipal en Sant Antoni y en al menos dos municipios más, entre ellos Vila, el Consell y el Parlament.

La presidenta de El PI en Ibiza afirma que la situación judicial de Díaz por el caso de los pagos irregulares que hizo en el pasado mandato, cuando era vicepresidenta del Consell, con la tarjeta institucional, tiene un peso «importante», aunque señala acto seguido que ella «se puede defender y está muy convencida [Díaz] de que será absuelta». Se refiere a la querella que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado en el juzgado por los gastos irregulares.

Inicialmente, Díaz tuvo que devolver de su bolsillo un total de 1.585 euros de gastos con la tarjeta del Consell que no justificó (por ejemplo, en peluquería, dos entradas de cine y en gasolina a pesar de que no conduce, entre otros). Posteriormente, el Consell requirió a Díaz otro pago de 1.350 euros por gastos no justificados para asistir a eventos de moda y artesanía.

Además, otro «punto» que El PI también considera es el hecho de que Díaz es una tránsfuga y, precisamente, este partido rompió en el pasado mandato con el PSOE en Sant Antoni por el hecho de que el alcalde José Tur se negó a destituir a Cristina Ribas después de que esta abandonara este partido y se negara a devolver el acta de concejala. «Nuestro código ético no lo permite», recuerda.

El «error» de posar para la foto

Ribas también reconoce que su partido «pecó de exceso de confianza» y que la próxima vez será «más discreto», en referencia a la divulgación que tuvo casi al instante la comida con Díaz. En este sentido, Gili también admite que fue «un error» la fotografía que él y Melià se hicieron con Díaz a la salida del restaurante.

Dicho esto, Gili asegura que este asunto «se ha salido de madre». «La gente se merece poder hablar. Ella nos dio sus explicaciones y lo que cuenta no es lo mismo que lo publicado. No tenemos nada en contra, hay que saber quién es cada cual, qué propone...», dice, al tiempo que reconoce que no conoce a fondo «la polémica que genera Díaz», pero no quiere que «El PI se vea inmersa en ella». De hecho, Gili afirma que el partido «no cometerá el mismo error que con Toni Roldán». «Me refiero a que crecimos con un partido externo que no conocíamos demasiado [el de Roldán] y pasó lo que pasó. Pasamos a ser minoritarios», recuerda, al tiempo que señala que la ejecutiva de El PI de Ibiza decidirá sus candidaturas sin injerencias.