La hija de Isabel Preysler y el marqués de Griñón, Tamara Falcó, asistió este martes a un 'showroom' de Porcelanosa Ibiza para conmemorar el 50ª aniversario de la firma. Al acto acudieron invitados del sector de la construcción, como arquitectos, interioristas, constructores y urbanistas, así como restauradores, hoteleros y gente del mundo de la moda, según informó Porcelanosa.

El acto contó con un 'showcooking' de la mano de Tamara Falcó, que ganó la cuarta edición del programa culinario de TVE 'Masterchef Celebrity'. Falcó elaboró una tartaleta de merengue junto al chef Luis Centenera y luego atendió a fans y firmó autógrafos.

Tamara Falcó reapareció en la isla tras un viaje relámpago a Nueva York para la confección de su vestido de novia de la firma Carolina Herrera.

La marquesa no hizo declaraciones a los medios, invitados al evento, según publica Informalia. El pase de los medios gráficos no estaba permitido "por limitaciones del espacio y de la organización del acto", tal y como constaba en la invitación de Porcelanosa.

Polémica con el vestido de novia

La firma que le iba a hacer el vestido de novia anteriormente era Sophie et Voilà, que comunicó que no se ocuparía de vestirla "como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la Sra. Falcó". En el comunicado que hicieron, aseguraban que Tamara realizó una serie de exigencias que se veían incapaces de cumplir porque implicaba "acercarse demasiado a diseños ajenos a nuestra firma".

Se negaban a hacer un vestido que plagiara otro de alta costura. "Nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño", aseguró la firma.

"Tengo muy buenos abogados y pusieron en el contrato que si no me gustaba el vestido no me tenía que poner con ese vestido. Es desagradable y no quieres pelearte con los diseñadores... Yo me dedico a la moda y me encanta, para mí parte de la boda era mi vestido... Se torció mucho la cosa, me desanimé, fue súper crudo y tengo un montón de testigos que lo vivieron", explicó Tamara Falcó.