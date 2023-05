El coach David Serrato entregó un anillo a la periodista Irene Villa en el backstage de la tercera edición de la pasarela Ibiza Inclusion Day, la primera 100% inclusiva del mundo. Tras el momento de la pedida entre bambalinas, Irene Villa volvió a salir al escenario para recoger un ramo de flores.

"He salido con el corazón a mil y ha sido un momento mágico e inolvidable, con Rebeka Brown cantando de fondo", destacó Villa. La madrina del Inclusion Fashion Day detalló a todo el público que llevaban dos años juntos. "No me lo esperaba en absoluto". Irene Villa visiblemente emocionada, mostró el anillo a todos los presentes y compartió con todo el público, que no paraba de aplaudir, este momento tan especial. La periodista, que tiene tres hijos, se separó hace cinco años de su anterior marido con el que mantuvo siete años de matrimonio, el empresario argentino Juan Pablo Lauro.

La tercera edición de la Ibiza Inclusion Fashion Day, amadrinada y presentada por la propia Irene Villa, logró un aforo completo en esta espectacular puesta en escena del desfile más inclusivo de Europa, que se extrapolará a otras capitales españolas y a Miami.