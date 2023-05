La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza ha admitido a trámite una querella de la exconcejala socialista de Sant Antoni Aída Alcaraz contra el exjefe de la Policía Local Javier Verdugo por supuesta acusación y denuncia falsa. Alcaraz presentó la denuncia el pasado mes de diciembre después de que fuera absuelta de la demanda de Verdugo en su contra por acoso laboral. Este proceso judicial, del que finalmente fue declarada inocente, la obligó a apartarse de la política hace cuatro años. Tras su absolución, ahora retoma su carrera política y ocupa el número cuatro de la candidatura del PSOE al Consell.

Tal como ha adelantado Radio Ibiza, la magistrada ha iniciado el proceso con la citación de Verdugo, en calidad de investigado, aunque aún no se ha fijado una fecha para su declaración. También pide que el Juzgado de lo Penal número 1 le traslade la sentencia absolutoria de la querella por acoso laboral, que es la base sobre la que se fundamenta la demanda de acusación y denuncia falsa. Precisamente, la Fiscalía también apoya la admisión a trámite de la querella de Alcaraz porque se cumplen los requisitos necesarios: la sentencia absolutoria y la denuncia de la persona ofendida.

Alcaraz justifica la presentación de la querella a Verdugo de la siguiente manera: «Después de todo el proceso que sufrí y después de que quedara demostrado que la acusación era falsa, creo que era necesario poner cada cosa en su sitio».

Según el Código Penal, el delito de acusación falsa tiene una pena de multa de tres a seis meses en su grado leve y, en caso de delito grave, de prisión entre seis meses y dos años y una sanción económica de uno a dos años. Si el delito es menos grave, la pena puede ser de multa de entre uno y dos años.

Actuaciones irregulares del exjefe de la Policía Local

La sentencia que absolvió a Alcaraz, ratificada luego por la Audiencia Provincial, no solo descartó que la exconcejala hubiera acosado laboralmente, vejado o cometido actos degradantes contra Verdugo sino que desveló actuaciones «irregulares» del exjefe de la Policía Local, como el hallazgo en un armario de un sobre con el dinero de la recaudación de multas que no había sido ingresado. La mayor parte de esas multas no habían llegado a los servicios jurídicos y habían prescrito, según declaró Alcaraz en el juicio. El exjefe de la Policía Local denunció que Alcaraz se presentó en su despacho e hizo referencia a esos sobres en presencia de agentes y administrativos, algo que, decía, hizo «para desprestigiar su labor profesional». El Consistorio instruyó un expediente contra Verdugo por estos hechos y fue sancionado.

En la sentencia, la magistrada dijo que resultaba «cuando menos curioso» que Verdugo denunciara a Alcaraz por «cumplir con su obligación al detectar la grave irregularidad de la conducta en la que incurrió como jefe respecto a los sobres». Así, la jueza concluyó, entre otras cosas, que «constatar una irregularidad y poner los medios necesarios para corregirla» no constituía «un acto de acoso ni de humillación ni de ataque a la dignidad», pues quien comete una irregularidad «ya se humilla él solo con su conducta». «No es admisible que se culpe a otro de lo que uno mismo ha realizado indebidamente».

Pase a la segunda actividad

A principios del año pasado, el gobierno municipal de centroderecha concedió a Verdugo, mediante un decreto, el pase a situación de segunda actividad sin destino, una figura similar a la de la reserva activa en el Ejército. El grupo PSOE-Reinicia recurrió, infructuosamente, dicho decreto, al entender que era nulo porque se habían cometido diversas «irregularidades» en su tramitación. PSOE-Reinicia denunció entonces que el equipo de gobierno había hecho «un traje a medida», para Verdugo, que desde principios de año había quedado eximido de sus funciones policiales pero mantenía su categoría y una retribución del cien por cien de las pagas básicas y el 60% de las complementarias.