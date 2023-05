Sanidad en Ibiza: Santa Eulària da tres meses más al promotor del hospital de Jesús para retirar la licencia

El promotor del hospital privado de Jesús, el empresario farmacéutico Juan Tur Viñas a través de la sociedad Iniciativas Médicas de Ibiza y Formentera, tiene un plazo de tres meses más para retirar la licencia de obra y actividad. La junta de gobierno de Santa Eulària aprobó la semana pasada, a petición del promotor, la concesión de una prórroga de tres meses, prevista en la Ley de Urbanismo de les Illes Balears, según un portavoz municipal.

La junta de gobierno acordó el pasado 28 de octubre la concesión de la licencia a Iniciativas Médicas de Ibiza y Formentera para construir el segundo complejo sanitario de la isla en la finca Cas Doctor Martí, situada junto al campo de fútbol de Jesús. La ley da un plazo de seis meses para la retirada de la licencia, previo pago de impuestos, a partir del momento de la notificación. Este periodo finalizó el pasado jueves, día 4.

Previamente, el promotor pidió la prórroga, que, según el portavoz municipal, legalmente se corresponde con la mitad del plazo previsto; es decir tres meses (hasta la primera semana de agosto). Si transcurrido este plazo el promotor no retira la licencia, ésta perderá su validez.

Elevado coste de la licencia

Hay que tener en cuenta que la retirada de la licencia tiene un coste de 6,5 millones de euros: 1,8 millones por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y 4,7 millones de euros por el llamado aprovechamiento atípico del terreno previsto en la ley balear de suelo rústico.

En concreto, tiene la finalidad de compensar la implantación de edificios o cambios de uso en este tipo de terrenos que no tienen nada que ver con la explotación agrícola, ganadera, forestal o para la conservación y la defensa del medio natural. Al ser un uso, el sanitario, no previsto en suelo rústico, el Consell de Ibiza aprobó, en agosto de 2010, una declaración de interés general para permitirlo.

En todo el caso, tal como ya publicó este diario, el promotor recurrió ante el Ayuntamiento esta cuantía al entender que, según su criterio, debía ser de aproximadamente 1,7 millones de euros, tres millones menos. Dicho recurso, que no fue aceptado por el Ayuntamiento, se basaba en que, según defendía el promotor, se debe aplicar el 10% sobre el incremento del valor de los terrenos tras la declaración de interés general, pero no sobre el coste de la inversión efectiva, excluida la correspondiente a la maquinaria y los equipos. La defensa de Tur Viñas recordaba que el cambio de este punto se incluyó en la ley 7/2012 de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible y, por ello, reclamaba que se aplicase la versión anterior de la ley, la de 1997, y no la de 2012, posterior a la declaración de interés general de los terrenos.

Autorización sanitaria

Aparte del pago del ICIO y del aprovechamiento atípico de los terrenos, la ejecución de la licencia está sujeta también a la obtención por parte del promotor de la autorización previa de Sanidad de instalación del nuevo hospital privado. Iniciativas Médicas de Ibiza y Formentera obtuvo en mayo de 2011 este permiso, pero, como a los seis meses también caducaba, la directora general de Investigación en Salud, Formación y Acreditación del Govern dictó una resolución, a mediados de octubre del año pasado, tras una denuncia del propietario de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, Francisco Vilás, en la que confirmaba que la autorización de hace 12 años ya no era válida. Anteriormente, el promotor ya la había solicitado de nuevo.

Fuentes municipales señalan que este trámite no supone un impedimento para la obtención de la licencia, pero sí para el inicio de las obras. Hace unos meses, Iniciativas Médicas de Ibiza y Formentera alegó que, en toda la tramitación, el Ayuntamiento no le había requerido la renovación de la autorización de Sanidad.

Tur Viñas ya salvó la tramitación ambiental del proyecto de 2010

El promotor del hospital privado de Jesús, Juan Tur Viñas, obtuvo en 2010 la evaluación de impacto ambiental favorable, pero, por la demora en la tramitación de la licencia, debía caducar el pasado 8 de noviembre en el caso de que no se hubiesen iniciado las obras. Pese a que la propuesta inicial de Medio Ambiente era la de obligar al promotor a empezar de nuevo toda la tramitación, al final aceptó la alegaciones del promotor y consideró que se había iniciado el proyecto global con la excavación arqueológica previa ejecutada, parcialmente, el pasado verano.