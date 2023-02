El promotor del hospital de Jesús recurre el pago de 4,7 millones para retirar la licencia de obras

El promotor del hospital privado de Jesús, el empresario farmacéutico Juan Tur Viñas, se opone al pago de 4,7 millones de euros para retirar la licencia de obras y actividad por el llamado aprovechamiento atípico del suelo, por lo que su defensa ha presentado un recurso de reposición en el Ayuntamiento de Santa Eulària. Aparte de estos 4,7 millones de euros, el promotor también debe pagar 1,8 millones por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

El pago del aprovechamiento atípico del suelo está regulado por la Ley 6/1997 de Suelo Rústico de Balears y tiene la finalidad de compensar la implantación de edificios o cambios de uso en este tipo de terrenos que no tienen nada que ver con la explotación agrícola, ganadera, forestal o la conservación y la defensa del medio natural. Para permitir la construcción de un complejo sanitario en suelo rústico, el Consell de Ibiza aprobó en agosto de 2010 una declaración de interés general.

El promotor discrepa con el Ayuntamiento sobre la cuantía que debe abonar para compensar la construcción de un hospital en suelo rústico. Se basa en que se debe aplicar, en este caso, el modo de valoración previsto en el artículo 17 de la Ley de Suelo Rústico en su versión original, del año 1997, que era la que estaba en vigor cuando el Consell aprobó la declaración de interés general, también cuando se solicitó la licencia de construcción, en febrero de 2011.

Así, Iniciativas Médicas de Ibiza y Formentera, la sociedad promotora, alega que, a la hora de cuantificar el aprovechamiento atípico del suelo, el Ayuntamiento debe aplicar el 10% sobre el incremento del valor de los terrenos tras la declaración de interés general (que, según la valoración presentada, sería de aproximadamente 1,7 millones de euros), pero no sobre el coste de la inversión efectiva, excluida la correspondiente a la maquinaria y equipos. El cambio de este punto se incluyó en la Ley 7/2012 de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible. Así, el promotor reclama que se aplique la versión de 1997 de la ley y no la de 2012.

Licencia de obras sin retirar

Este es uno de los motivos por los que Iniciativas Médicas de Ibiza y Formentera no ha retirado la licencia de obras y actividad que le otorgó el Ayuntamiento el pasado 28 de octubre. También de que no haya recibido aún la renovación de la autorización de instalación de la conselleria balear de Salud, otro requisito previo al inicio de las obras. La que obtuvo en 2011 no es válida porque caduca a los seis meses. En sus alegaciones para defender la vigencia de la evaluación ambiental favorable obtenida en 2011, el promotor apunta que el Ayuntamiento, en toda la tramitación, no le había requerido la renovación de la autorización de Sanidad.

Asimismo, la defensa del promotor recuerda que tiene un plazo de seis meses (antes de que pierda su validez), según determina la Ley balear de Urbanismo, para iniciar las obras desde la notificación de la concesión de la licencia (el pasado 2 de noviembre, por lo que el plazo finalizaría a principios de mayo).

El promotor ha forzado, a raíz de sus alegaciones, que la Comisión de Medio Ambiente de Balears aplace la resolución de la propuesta de caducidad de la evaluación de impacto ambiental favorable obtenida en 2011 por no haber empezado el proyecto del complejo sanitario antes del pasado 8 de noviembre. El servicio jurídico de Tur Viñas defiende que, aunque no se hayan iniciado las obras de construcción del hospital, los movimientos de tierra previos para buscar restos arqueológicos marcaron el inicio del proyecto antes de la fecha límite.