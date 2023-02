Sanidad en Ibiza: Medio Ambiente aplaza la decisión sobre el hospital privado de Jesús

El comité técnico de la Comisión de Medio Ambiente de Balears retiró ayer del orden del día la propuesta para dejar sin efecto la evaluación ambiental favorable del hospital privado de Jesús que promueve el empresario farmacéutico Juan Tur Viñas. La decisión de aplazarlo se debe a las alegaciones presentadas por la defensa del promotor, en las que defiende que, aunque no se hayan iniciado las obras objeto de la licencia de construcción y actividad del complejo sanitario otorgada en octubre por el Ayuntamiento de Santa Eulària, sí se puede dar por iniciado el proyecto con la excavación arqueológica previa.

La ley de 2016 que regula las declaraciones de impacto ambiental determina que pierden su vigencia y, por tanto, se tienen que tramitar de nuevo, «si no se ha comenzado la ejecución del proyecto o la actividad en un plazo máximo de seis años desde la entrada en vigor de esta norma». Así, la Comisión de Medio Ambiente advirtió al promotor de que si el proyecto no se iniciaba antes del pasado 8 de noviembre, la declaración de impacto ambiental favorable obtenida en 2010 decaía y se tenía que tramitar de nuevo.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento emitieron un informe en el que concluían que no se habían iniciado las obras en el plazo determinado y que, por ello, una vez declarada la caducidad de la evaluación ambiental, se tendría que acordar por la junta de gobierno municipal la pérdida de los efectos de la licencia aprobada el pasado octubre.

Interpretación «errónea»

Sin embargo, en sus alegaciones, el promotor sostiene que el Consistorio comete «una estricta y errónea interpretación del concepto de proyecto» al entender que este no se ha iniciado porque tampoco ha comenzado la ejecución de las obras que amparan la licencia de construcción y actividad. En concreto, según ha podido saber este diario, la defensa del promotor defiende que, a efectos de las evaluaciones de impacto ambiental, un proyecto es «cualquier actuación». En el caso del complejo sanitario que se proyecta junto al campo de fútbol de Jesús, éste englobaría todo lo que rodea la actividad que se promueva para la culminación final de su construcción.

Por ello, el empresario farmacéutico Juan Tur Viñas sostiene que las excavaciones arqueológicas acometidas en una superficie de 29.600 metros cuadrados, con un coste de algo más de medio millón de euros (lo que evidencia, alegan, que se trata de una actuación de «envergadura»), forman parte del proyecto conjunto.

Es decir, que no se trata de una actuación aislada, sino que los movimientos de tierra que se hicieron al amparo de otra licencia concedida por el Consistorio están «vinculados» al proyecto de construcción del complejo sanitario. Con ello, el promotor defiende que antes del 8 de noviembre se iniciaron materialmente los trabajos y las obras del proyecto.

Además, el promotor formalizó un acta de replanteo, protocolizada ante un notario el pasado 7 de noviembre, un día antes de que venciera el plazo dado por Medio Ambiente, en la cual se dejaba constancia de la actuaciones llevadas a cabo en el proyecto; en concreto, la rebaja del terreno prevista en el plan de actuación arqueológica aprobado por el Consell de Ibiza.

También destaca en sus alegaciones que la jurisprudencia determina que, una vez que se ha suscrito el acta de replanteo e inicio de obras, todos los agentes que intervienen se dan por enterados del comienzo de las obras. En todo caso, no se pueden iniciar hasta que se retire la licencia, previo pago de 6,5 millones y se obtenga de nueva la autorización de instalación de Sanidad.

Santa Eulària no cambia de posición

La Comisión de Medio Ambiente remitió las alegaciones del promotor al Ayuntamiento para que emitiera un nuevo informe. El de Santa Eulària llegó poco antes de la reunión del comité técnico, según las fuentes consultadas, y, por tanto, no se tuvieron en cuenta en el dictamen en el que se proponía declarar la caducidad de la evaluación de impacto ambiental favorable. Este es el motivo por el cual el presidente de la Comisión de Medio Ambiente resolvió dejar este asunto sobre la mesa.

Un portavoz municipal explicó a este diario que el nuevo informe de los servicios jurídicos, en el que se consideran las alegaciones de Tur Viñas, no varía con respecto a la posición que mantiene el Ayuntamiento: las obras no empezaron antes del 8 de noviembre. «Nosotros entendemos que, urbanísticamente, las obras no empezaron en plazo. Otra cosa es que para la Comisión de Medio Ambiente el concepto de proyecto sea diferente. Pero eso lo tiene que decidir este órgano. Por eso recurrimos a éste para que lo resolviera», señalan las fuentes municipales consultadas.