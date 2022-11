Santa Eulària aprueba la licencia para la construcción del segundo hospital privado de Ibiza

Al menos 14 años después de que se iniciara su tramitación, el Ayuntamiento de Santa Eulària ya ha autorizado la construcción del que sería el segundo hospital privado en la isla, en la finca Cas Doctor Martí, junto al campo de fútbol de Jesús. Hace poco más de una semana, la junta de gobierno aprobó otorgar a Iniciativas Médicas de Ibiza y Formentera SL la licencia integrada de obras y actividad para edificar el complejo sanitario que promueve el empresario farmacéutico Juan Tur Viñas.

El promotor ya tiene autorización para iniciar las obras, pero, según fuentes municipales, aún no se ha completado el procedimiento administrativo para su retirada. Hay que tener en cuenta que si las obras no empiezan antes del miércoles, la evaluación de impacto ambiental favorable obtenida en 2010 ya no será válida, lo que obligaría a Iniciativas Médicas a empezar de nuevo la tramitación ambiental del proyecto, con una normativa además más exigente que la de hace una década.

Las fuentes municipales consultadas apuntan que la licencia aprobada sólo permite por ahora iniciar los trabajos de movimientos de tierra y urbanización de la parcela, pero la construcción del edificio del complejo sanitario no puede comenzar hasta que el promotor obtenga la renovación de la autorización de la conselleria balear de Salud.

Autorización sanitaria caducada

Iniciativas Médicas obtuvo en mayo de 2011 por parte de Salud la autorización previa de instalación del nuevo hospital privado, pero ésta caducó a los seis meses al no haberse iniciado las obras en ese plazo. Tal como publicó este diario, a mediados de octubre de este año, la directora general de Investigación en Salud, Formación y Acreditación del Govern, dictó una resolución en la que confirmaba, en respuesta a una denuncia del propietario de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, Francisco Vilás, que la autorización de 2011 había caducado y, por tanto, ya no estaba en vigor, y agregaba que «cualquier nueva actuación relativa al proyecto y subsiguientes obras de ejecución del hospital deben estar precedidas del otorgamiento por esta dirección general de una nueva autorización sanitaria de instalación».

Las fuentes consultadas apuntan que el promotor ya ha solicitado la renovación de la autorización a Salud, pero hasta que llegue no se podrán iniciar las obras de las instalaciones sanitarias. En este sentido, Vilás presento recientemente un informe de una consultora internacional sobre el proyecto (hay que tener en cuenta que se ha modificado hasta cuatro veces en los últimos años) que ha detectado «un gran número de incoherencias y deficiencias importantes de diseño». Entre otras cosas, señala que el presupuesto del proyecto, de 25,5 millones de euros, «no es creíble» y que por lo menos debería ser el doble, en torno a los 50,6 millones.

Permiso de Recursos Hídricos

Los servicios técnicos municipales ya emitieron el pasado 5 de octubre un informe favorable a la concesión de la licencia de obra y actividad, supeditado al informe favorable de la dirección general de Recursos Hídricos. Las fuentes municipales consultadas apuntan que Recursos Hídricos ya había dado con anterioridad el visto bueno al proyecto, pero a raíz de una alegación (de Vilás sobre la falta de agua en la zona) quedaba pendiente de que el órgano de la conselleria de Medio Ambiente ratificara o no su informe favorable. «Ha comunicado que [la alegación] no afecta al informe favorable», señalan fuentes municipales.

Además, el departamento de Patrimonio del Consell también ha dado el visto bueno a la concesión de la licencia tras evaluar los restos arqueológicos desenterrados en los últimos meses en la finca. La mayor parte del yacimiento consiste en zanjas de cultivo de hasta el siglo II a.C. También se ha hallado una pequeña vivienda púnica vinculada con la explotación agraria.

El Consell declaró en 2010 el interés general del proyecto

El Consell otorgó en 2010 la declaración de interés general del proyecto del complejo sanitario que promueve Juan Tur Viñas porque la parcela está calificada como suelo rústico. Entonces, se preveía que el segundo hospital de la isla, que se iba a construir por fases, según decía entonces su promotor, estaría en funcionamiento en 2013. Desde el primer día, el propietario de la Policlínica, Francisco Vilás, ha denunciado, infructuosamente hasta ahora, incumplimientos del proyecto y del procedimiento, con querellas incluso contra los dos últimos alcaldes de Santa Eulària, el actual presidente del Consell, Vicent Marí, y Carmen Ferrer. Las dos se archivaron.