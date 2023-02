Sanidad en Ibiza: el promotor del hospital privado de Jesús salva el bloqueo de Medio Ambiente

El proyecto del hospital privado de Jesús salva un obstáculo fundamental para no demorar aún más la ejecución de unas obras proyectadas hace unos 15 años. La Comisión de Medio Ambiente de Balears ha cambiado de criterio, a raíz de las alegaciones presentadas por la defensa del promotor, el empresario farmacéutico Juan Tur Viñas, y ha resuelto, a través de un informe jurídico, que se puede considerar ya iniciado el proyecto global del complejos sanitario y, por tanto, se mantiene en vigor la evaluación de impacto ambiental favorable del año 2010.

Así, desde la aprobación de la licencia de obras y actividad por parte de la junta de gobierno de Santa Eulària el pasado 28 de octubre, el promotor tiene un plazo de seis meses para iniciar los trabajos. Previamente, el promotor debe aportar el estudio de salud y seguridad, la autorización de la dirección general de Evaluación y Acreditación de Centros Sanitarios del Govern balear y liquidar el aprovechamiento atípico del terreno, que asciende a 4,7 millones de euros. A esta cantidad se suma el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que se eleva a 1,8 millones de euros. Si en seis meses el promotor no retira la licencia del Consistorio e inicia las obras, la licencia perderá su vigencia y se tendrá que tramitar de nuevo.

Cambio de planes

En el caso de la evaluación de impacto ambiental, la ley que regula este trámite prevé que, si en un plazo de seis años no se inicia la actividad del proyecto, ésta caduca. Medio Ambiente había advertido de que el plazo acababa el 8 de noviembre pasado. Inicialmente, después de que el Ayuntamiento de Santa Eulària hubiera constatado que las obras no habían empezado en el plazo marcado, la Comisión de Medio Ambiente había propuesto, y así lo elevó a la reunión de su comisión técnica, la anulación de la evaluación de impacto ambiental favorable de 2010.

Sin embargo, a raíz de las alegaciones presentadas por el promotor, se retiró del orden del día. Ahora, Medio Ambiente acepta dichas alegaciones y resuelve, a través de un informe jurídico, que se mantiene en vigor la evaluación de impacto ambiental favorable de 2010. Pese a que no se han empezado las obras del proyecto del hospital amparadas en la licencia otorgada en octubre y que no ha sido retirada por el promotor, Medio Ambiente da por válido el argumento de que sí se ha iniciado el proyecto global con la excavación arqueológica de una superficie de 29.000 metros cuadrados de la parcela. «Se pueden considerar [obras] preliminares o previas a la construcción definitiva del complejo sanitario y son efectivamente necesarias para la ejecución del proyecto y que cuentan ya con una licencia [para movimientos de tierra] que no se podía haber otorgado si antes no se hubiera obtenido la declaración de impacto ambiental y la de interés general por parte del Consell», indica el informe jurídico, con el que Medio Ambiente zanja esta controversia.

De hecho, el pleno de la Comisión de Medio Ambiente ni siquiera deberá adoptar acuerdo alguno. En todo caso, la resolución se emite «sin perjuicio» de que el Consell de Ibiza, que es el órgano sustantivo que tramita la evaluación ambiental del proyecto, «pueda determinar lo que considere oportuno».

Medio Ambiente: «O se hace el hospital o caduca todo»

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente de Balears, Antoni Alorda, justifica que la ley prevé la caducidad de las evaluaciones de impacto ambiental transcurridos seis años desde su aprobación, para evitar que se metan en un cajón y se puedan «usar en el mercado como un título administrativo». «No hay ninguna vocación de represalia ni sancionadora, sino que se lleve a cabo la actividad real», en este caso la construcción del hospital privado de Jesús que, además, subraya, «ha sido declarado de interés general». Asimismo, Alorda destaca el hecho de que tanto la declaración de interés general como la licencia urbanística pueden perder su vigencia en el caso de que el promotor tenga una actitud pasiva y retrase el proyecto sin justificación. «O se hace el hospital o caduca todo», apunta, al tiempo que señala que ahora son el Consell y el Ayuntamiento los que deben constatar el cumplimiento de estos plazos.