El conseller balear de Turismo responde al alcalde de Sant Antoni: «Lo que da mala imagen es no hacer nada contra los excesos»

El conseller balear de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, respondió ayer, en la rueda de prensa de los lunes posterior al Consell de Govern, a las críticas del alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, sobre el turismo de excesos: «Lo que da mala imagen es no hacer nada para evitar que se siga produciendo».

Negueruela dijo que «sólo Marcos Serra se cree que en la zona del West End no hay excesos, porque el resto de la sociedad de Ibiza no lo cree así». «No es malo decir que sucede y que haces algo para evitarlo. Normalmente, cuando uno quiere ocultar algo, es que debe querer que suceda. Lo mejor es afrontarlo, decir que tiene un problema y que vas a colaborar con otras instituciones», resaltó el conseller.

El pasado viernes, el alcalde manifestó otra vez su rechazo a que Sant Antoni fuera, un año más, el lugar escogido por el Govern balear y el consulado británico para presentar la campaña de concienciación dirigida a los jóvenes turistas británicos contra el turismo de excesos. «Excesos hay, y vale que la mayor parte del turismo británico de la isla se encuentra en Sant Antoni, pero se puede hacer [la presentación] en el Consell de Ibiza o en Palma. Ya estamos acostumbrados a que Negueruela haga mala publicidad de Sant Antoni y lo compare con Magaluf [también afectada por del decreto de turismo de excesos], donde pude estar el año pasado y comprobé que hay muchos más excesos. Sant Antoni ha cambiado mucho con la renovación hotelera, pero siempre nos tienen que poner el estigma de los excesos», lamentó Serra en declaraciones a este diario.

Serra plantó al Govern y al consulado en la presentación de la campaña de 2022, pero este año decidió acudir a pesar de que la invitación al acto señalaba que era para otra finalidad: ‘2022-2023. Retrospectiva y perspectiva del turismo británico en Ibiza’.

La invitación al acto

Al ser preguntado ayer sobre los motivos por los que se citó al alcalde con un motivo distinto al real, el de la presentación de la campaña de excesos, Negueruela respondió que es el gobierno británico el que organiza esta campaña y el Govern balear, que contribuye con su financiación, «invita a todos los agentes de la isla [patronales y sindicatos], el Ayuntamiento y el Consell». «Se hace igual a como se hacía antes», agregó.

Sin aclarar por qué en la invitación que recibió el Ayuntamiento (cursada conjuntamente por el Govern y el Consell de Ibiza) no se especificaba que era para la presentación de la campaña contra el turismo de excesos, Negueruela recordó que fue el cónsul quien explicó la campaña y detalló que, desde 2018, los accidentes muy graves se han reducido un 87,5%. «Era un motivo de alegría ese día», dijo el conseller, aunque este dato ya se dio en la última edición de la World Travel Market.

Reducción de accidentes graves

«Fuimos con el cónsul británico a hacer lo mismo que el año pasado, que es explicar cómo es el turismo británico en nuestras islas, a animar a que siga viniendo y a explicar una campaña específica que se hace exactamente igual que el año pasado», señaló Negueruela, que insistió en que «lo más importante es que se reduzca un 87,5% (y un 90% en Magaluf) los casos muy graves». «Sólo por eso merece la pena cualquier tipo de campaña».

Dicho esto, el conseller balear de Turismo resaltó que «se equivoca el que piensa que decir que hay un problema de excesos da mala imagen». «Lo que da mala imagen es no hacer nada para que no se siga produciendo», subrayó Negueruela, al tiempo que recordó que los mensajes que lanza el gobierno británico a sus jóvenes turistas a través de las redes sociales es que «vayan acompañados y no vuelvas solos a sus hoteles» y, además, se les informa de «la existencia de una normativa de excesos».