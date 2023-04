Jet2 denuncia que la asignación de ‘slots’ le impide fletar más vuelos a Ibiza

A Jet2Holidays, el primer turoperador británico, le gustaría fletar más vuelos a Ibiza, pero uno de los impedimentos para cumplir ese deseo es cómo se asignan los slots (franjas horarias para el despegue y aterrizaje), tal como ayer criticó el CEO de la empresa, Steve Heapy, en la isla, donde ofreció, ante un centenar de empresarios del sector turístico ibicenco, datos sobre la evolución del mercado turístico en este destino y las previsiones y tendencias del mercado británico para los próximos años.

El origen del problema se encuentra en que a la hora de asignar los slots prevalece la antigüedad, los años que se lleve disfrutando de ellos. No importa ni el número de pasajeros ni si la compañía en cuestión vuela dos o siete meses al destino. Heapy puso, además, el ejemplo de los jets privados, por acaparar numerosas concesiones en temporada y en unos periodos que ya quisiera Jet2Holidays, lo que evita que la compañía aumente los trayectos o bien ofrezca unos horarios atractivos y adecuados para sus clientes.

En su exposición, Heapy primero habló de los «problemas» existentes en el aeropuerto de Ibiza, al que calificó de "pequeño" y con "capacidad limitada" (dada la imposibilidad de incrementar su tamaño, pues está rodeado del Parque Natural de ses Salines), para después concretar que la asignación de slots, especialmente los horarios, es uno de sus quebraderos de cabeza. El CEO del principal turoperador de Reino Unido, que recientemente desbancó a TUI de ese puesto, no considera justo que a la hora de asignar un slot se equipare a un avión privado con uno de pasajeros (actualmente, Jet2 posee 119 aeronaves), entre otras razones porque lo más probable es que el primero lleve una media de un par de pasajeros mientras que los Boeing y Airbus (ha firmado la compra de 98 Airbus 320 y 321 más) de su flota tienen capacidad para en torno a dos centenares de pasajeros.

Alejandro Sancho, presidente de Fomento de Turismo de Ibiza, recordó al término de la conferencia de Heapy que esa batalla no es nueva y que no sólo afecta a ese turoperador. Ya la libró, señala, Carmen Ferrer cuando fue consellera insular de Turismo entre 2011 y 2015. En aquel periodo se habló, incluso, de llevar este asunto a Bruselas para que la Unión Europea modificara el reglamento al respecto. Sancho critica que «la antigüedad dé preferencia en los días y en las horas, además de no exigir temporalidad. Con volar un mes desde hace 20 años ya se tiene preferencia respecto a una aerolínea que quiera montar una campaña de siete meses, a la que se dan las sobras por acabar de llegar. Eso no es justo». Esa situación perjudica los intentos de algunas aerolíneas de «extender la temporada», indica el presidente de Fomento de Turismo, que considera que este asunto «debería ser una prioridad» para la isla.

En marzo de 2014, durante la visita del nuevo conseller balear de Turismo, Jaime Martínez, a Ibiza, el sector ibicenco le transmitió sus preocupaciones por la conectividad, la estacionalidad, la promoción turística... Lo de siempre. Pero además se quejó de cómo se había «tratado a un par de turoperadores nórdicos» que habían hecho «una apuesta seria» por Ibiza para aquella temporada, según dijo Roberto Hortensius, por entonces presidente de los hoteleros pitiusos. Esa apuesta consistía en siete vuelos semanales desde Suecia, Dinamarca y Noruega que empezarían el 26 de abril y concluirían la primera semana de octubre: «El problema -explicó Hortensius- es que al ser vuelos nuevos, les han dado unos slots a horas intempestivas», la mayoría de madrugada. Concretamente, a las cuatro de la madrugada los jueves, es decir, horas y días poco atractivos para atraer turismo familiar o de parejas de aquellos países. Hortensius consideró que no se daba un buen trato a unos touroperadores que, de esa manera, querían regresar a la isla después de casi 30 años en los que su presencia fue testimonial: «Nos hace daño y frena la venta y entrada de esos mercados de turistas. Si no les damos prioridad, tendremos un problema», avisó. El conseller aseguró que intentaría encajarlos a otras horas, pero finalmente se fue al traste aquel intento de recuperar ese mercado, recuerda Sancho, porque los billetes eran «invendibles». El problema, según Heapy, persiste.

Carmen Ferrer, ahora alcaldesa de Santa Eulària y responsable de Turismo, recuerda lo sucedido hace casi una década y señala la importancia de recuperar el comité de rutas (en el que participaban el Consell, el sector turístico y el aeropuerto, entre otros) que existía por entonces para, precisamente, llegar a conseguir que el destino sea el que «marque las prioridades y distribuya los vuelos», de manera que prevalezcan quienes quieran extender la temporada.