Atención Primaria de Ibiza atenderá de manera continuada a los residentes de Colisée

Los familiares de los usuarios de Sa Residencia Colisée se reunieron ayer en la sede del Consell de Ibiza con representantes de la empresa, el Consell y las conselleries de Salud y Bienestar Social del Govern. Del encuentro, que se prolongó durante tres horas y media, los familiares han salido con dos noticias, una buena y otra mala: la buena es la predisposición de Atención Primaria del Área de Salud pitiusa a atender de manera permanente a los residentes; la mala, la incapacidad de la empresa de estabilizar a la plantilla.

«Nos ha dejado tranquilos lo que nos ha dicho Judith Frías, responsable de Atención Primaria, de que continuarán entrando en la residencia de manera normal y atendiendo a nuestros familiares como si estuvieran en sus domicilios», ha explicado a Diario de Ibiza una portavoz de los familiares de los residentes, que prefiere que no se cite su nombre.

Durante meses no ha sido así, ya que se entendía que, al ser una residencia privada, los usuarios «ya tenían sus necesidades cubiertas». Una vez constatado de que no era así, Atención Primaria ha decidido ofrecer de manera permanente este servicio, que consiste en «hacer el seguimiento de las patologías de nuestros familiares, todos con enfermedades crónicas, y atender a quien hay que hacer visitas, curas y actualizar sus historiales».

Por tanto, esta reivindicación ya se ha conseguido, lo cual, según esta portavoz, «es un alivio». «Agradecemos la actitud de la directora médica de Atención Primaria», añaden.

Falta de personal

La mala noticia viene de la empresa Colisée, que gestiona la residencia, y que habría sido incapaz de aumentar e, incluso, de estabilizar la plantilla del personal sanitario. Según denuncia esta portavoz, todo el personal que había acudido de manera provisional para ejercer de refuerzo en la plantilla ha regresado ya a la Península.

«Se confirma lo que ya temíamos, que las medidas temporales de traslado de personal son insuficientes», explica esta portavoz. «Estos trabajadores estaban alojados provisionalmente en hoteles, pero a partir de este mes de abril, al empezar la temporada turística, los hoteles ya han abierto y los trabajadores han tenido que irse». Los familiares denuncian incluso que «no solo no ha aumentado la plantilla sino que estamos peor que al principio porque otros trabajadores fijos también se han marchado».

Según esta fuente, los portavoces de Colisée han admitido las enormes dificultades que les está comportando encontrar personal, y el hecho de que nadie se ha ofrecido para cubrir estas vacantes.

«Les hemos dicho que lo que tienen que hacer es subirles el sueldo. Y si tienen que subirlo un 30%, que lo hagan», señala, indignada, la portavoz de los familiares: «Todos los empresarios de la isla sabemos que, si en verano queremos tener personal, les tenemos que pagar mejor que en la Península. ¿Por qué no lo hacen ellos también? Si todos actuáramos igual, esta isla debería cerrar en verano». Y añade también que «Colisée tiene 75 residencias en toda España. Seguro que de todas ellas obtiene muchos beneficios. Pues bien, en la de Ibiza quizás no tendrá beneficios, qué le vamos a hacer. Ya sé que no son una ONG, pero lo que no pueden hacer es cruzarse de brazos y decir que no hay personal».

Todas las partes han acordado repetir la reunión, aunque todavía no se ha acordado la fecha. En este encuentro han participado, por parte del Consell, su presidente, Vicent Marí, y la consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell; Gregorio Molina, director general de Atención a la Dependencia en representación de la conselleria de Bienestar Social; y Judith Frías, directora de Atención Primaria del Área de Salud pitiusa.

Desde el Consell de Ibiza no se han hecho declaraciones sobre el tema, como tampoco desde la conselleria balear de Bienestar Social, que no ha querido hablar sobre el asunto.