El Ayuntamiento de Ibiza anunció ayer el inicio de los trabajos de asfaltado de la calle de Talamanca, que discurre tras los negocios de restauración situados a pie de playa (justo a continuación de la avenida 8 d’Agost), y del camino de ses Feixes, que atraviesa este humedal desde la mencionada avenida hasta la carretera que conduce a Jesús y es Cap Martinet.

Estas obras, informó el Consistorio en una nota, está previsto que se prolonguen hasta el próximo viernes y corresponden al plan de asfaltado, «que este año se centra en las vías exteriores y los accesos a polígonos industriales de la ciudad». Están pendientes de mejora en el firme las calles de Can Gaudis, Can Bufí, Cosme Vidal i Llàcer, de s’Empedrat, Passatge Simón Pouet y de Can Bellet, recuerdan desde Vila.