El Consell de Ibiza intenta acercar posturas con los trabajadores del hospital residencia Cas Serres

La consellera de Bienestar Social del Consell de Ibiza, Carolina Escandell, se reunió ayer con una representación de los trabajadores del Hospital Residencia Asistida de Cas Serres, después de que hace unos días éstos pusieran de manifiesto su malestar debido a la falta de cobertura del personal y advirtieran que no descartaban movilizarse. Ninguna de las partes facilitó detalles del contenido de este encuentro. Lo único que confirmó la máxima institución insular, a través del departamento de prensa, es que hubo «una reunión con varios trabajadores», que se expuso «la situación actual del centro» y que se emplazaron a nuevos contactos para seguir abordando el tema.

Gorka Gorría, representante sindical de UGT y del comité de empresa del Consell de Ibiza, sí quiso replicar a las declaraciones que el pasado fin de semana realizó la máxima institución insular y afirmó que «si el buen servicio está más que garantizado en Cas Serres no es por la gestión del Consell sino por lo grandes profesionales que trabajan en este servicio».

Asimismo, manifestó la indignación que sienten desde UGT y del centro de Cas Serres ante la afirmación del Consell que señalaba que las ratios de personal/usuario de Cas Serres superan con creces a lo establecido en la normativa vigente. Según Gorría, «las ratios que maneja la institución se acercan más a las que correspondería a una residencia pura y dura y no a las de un centro como el de Cas Serres, que funciona más como hospital de larga estancia». «Invitamos a los responsables de las ratios a trabajar una mañana con nosotros y así podrán ver la complejidad de nuestros pacientes, ya que en la actualidad son más hospitalarios que residenciales», señaló.

Por otra parte, Gorría remarcó que lo que se pide no es un aumento de personal sino que, «sobre todo en el turno de mañana, que es donde por sistema no se hace, se cubran las plazas cuando hay bajas». «La no cobertura del personal impide que la calidad asistencial mejore porque no nos permite actualizar protocolos y actuaciones ni implementar nuevas técnicas en cuidado. Todo esto requiere de trabajadores de los que no disponemos, además de un proyecto a largo plazo que tampoco nos exponen», añadió. «Si queremos seguir dando un servicio de calidad y que no recaiga en la espalda de los trabajadores, la empresa tiene que actualizar plantilla», insistió.