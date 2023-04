Un trocito de la India en Ibiza

Para los alumnos y maestros del colegio Torres de Balàfia hoy (por ayer) es un día muy especial y no porque estén a punto de comenzar las vacaciones de Semana Santa sino porque tienen a un invitado de excepción, Lancy Dodem, portavoz y coordinador de Relaciones Externas y Filantropía de la Fundación Vicente Ferrer. Para entender el valor que tiene para ellos esta visita hay que saber que este centro educativo de Sant Llorenç lleva varios años colaborando con esta ONG de desarrollo que trabaja en el sur de la India, en los estados de Andhra Pradesh y Telangana, una de las zonas más empobrecidas del sur de la India.

El Torres de Balàfia forma parta de la red de escuelas solidarias del Fons Pitiús de Cooperació y fue precisamente la técnica de sensibilización de esta entidad la que le propuso empezar a colaborar con la organización, fundada en 1969 por Vicente y Anna Ferrer, a través del programa School to School. «Desde el principio la propuesta de compartir realidades con una escuela de la India rural a través del intercambio de materiales nos cautivó. Nos pareció una iniciativa muy sana y enriquecedora, así que dijimos que sí y nos hermanos con la Indian School Edurudona, uno de los centros de refuerzo creados por la Fundación». Lo explica la coordinadora de proyectos solidarios de la escuela, Susana Peredo, mientras ultima los preparativos para dar la bienvenida a Lancy Dodem junto a la directora, Rosa Colomar. Como apuntan ambas, el vínculo del colegio de Sant Llorenç con la ONG no se limita solo a este programa. «Hace años amadrinamos a una niña, Kavita, que ahora ya es profesora, y después hemos hecho lo mismo con Buylagresh», apunta Peredo mostrando fotografías de las dos jóvenes. A todo eso hay que sumar otra iniciativa, India for India, que se va intercalando con el programa School to School.

Este curso toca trabajar en India for India, lo que significa que desde el inicio de las clases los 63 alumnos que tiene la escuela ibicenca están poniendo dinero en huchas para colaborar con la Fundación Vicente Ferrer. Las huchas, de barro, las confeccionaron ellos mismos en octubre siguiendo las instrucciones que en su momento les dieron desde la Escola d’Art d’Eivissa.

«La idea se nos ocurrió a Rosa y a mí cuando acudimos en 2014 a una conferencia que Moncho Ferrer dio en el Club Diario de Ibiza. En esa charla habló de India for India, un proyecto ideado por su padre y que él había puesto en marcha, que consistía en que las familias indias fueran solidarias entre ellas y fueran metiendo monedas en huchas para luego destinarlas a un proyecto de la comunidad», detalla Peredo. Hasta ahora la Fundación Vicente Ferrer ha repartido más de 100.000 huchas en Anantapur y el dinero recaudado se ha invertido en ayudar a niños huérfanos y en programas de nutrición.

Al saber por boca de Moncho Ferrer que India for India estaba siendo un éxito, Colomar y Peredo decidieron replicarlo en el Torres de Balàfia. El primer año el dinero que reunieron para la Fundación se destinó a la compra de bicicletas. Este año lo recaudado irá a parar a la construcción de una escuela en la región de Madakasira.

El Proyecto Ibiza

Hoy (por ayer) es un día clave para el programa India for India del centro porque se van a romper las huchas y será Lancy Dodem quien ejerza de maestro de ceremonias. Para celebrarlo el equipo docente del colegio ha preparado un completo programa de actividades, que ha comenzado a las nueve de la mañana y que incluye talleres inspirados en la India y la proyección de un vídeo en el que se explica a los alumnos a qué se destinarán todas las monedas que han acumulado este curso en sus vidrioles solidàries. Ese dinero será para el Proyecto Ibiza, una iniciativa promovida por cuatro mujeres, Ana Ribas, Laura Miró, Berta Gollonet y Carla Espinosa, que están recaudando fondos para que la Fundación Vicente Ferrer construya un edificio en la aldea de Karidasanapalli que tendrá un doble uso, escuela complementaria y centro comunitario.

Una de las impulsoras de Proyecto Ibiza, Ana Ribas, ha querido estar presente en la jornada dedicada a la India del Torres de Balàfia y acompaña a Dodem, que acaba de entrar por la puerta. «Es la tercera vez» que el portavoz de la Fundación Vicente Ferrer visita el centro. Nació y creció en el distrito de Anantapur y, al morir su padre, Vicente y Anna Ferrer lo acogieron bajo su protección, por lo que se le considera el primer niño apadrinado de la Fundación. Lleva 22 años viviendo entre la India y España, dando conferencias para dar a conocer el trabajo que hace esta entidad. «En los más de 50 años que tiene la Fundación Vicente Ferrer, hemos logrado ayudar a 130.000 niños, de los que 56.000 son niñas, hemos trabajado en 3.600 pueblos y hemos construido unas 1.500 escuelas», destaca. Aporta otro dato más, la ONG ha repartido entre la población infantil de las zonas rurales 35.000 bicicletas para que pueden desplazarse sin problemas a las escuelas.

Ana Ribas, a su lado, comenta que colabora desde hace muchos años con la Fundación Vicente Ferrer, a la que representa en el Fons Pitiús de Cooperació. También habla de cómo surgió el Proyecto Ibiza, que «nació de una comida entre amigas en diciembre del año pasado». En este tiempo han recaudado «casi 7.200 euros», a los que tienen que sumar lo que ahora aporte el colegio de Sant Llorenç. En total, para hacer esta escuela-centro cívico en Karidasanapalli necesitan 13.196,46 euros. «Por las mañanas el espacio funcionará como escuela de refuerzo gratuita para 38 niños y niñas de seis a once años y el resto del día servirá como lugar de reunión y de participación comunitaria», señala Dodem. «Aquellos que quieran poner su granito de arena para hacer realidad el proyecto pueden hacer un ingreso en la cuenta con el IBAN ES36 2100 3331 9522 0008 3798 poniendo como concepto ‘Baleares Proyecto Ibiza’ y detallando su nombre. Cualquier duda, pueden contactar conmigo en el correo anaribasalonso@gmail.com», apunta la impulsora del Proyecto Ibiza.

Antes de que comience la ceremonia de las huchas, Dodem y Ribas, acompañados por Peredo, hacen un recorrido por las instalaciones del colegio para ver los talleres. En un aula de primer ciclo varios niños de diferentes cursos hacen pequeños elefantes con fieltro. En el módulo anexo otro grupo aprende a bailar Bollywood con Marta Maicas, que ha llevado telas a clase para explicar a las alumnas cómo ponerse el sari. En otra sala los pequeños aprenden con Cristina Mir a elaborar una receta muy sencilla a base de coco y mango, dos ingredientes muy típicos de la gastronomía india. En el taller Viatgem per l’Índia, los pequeños se entretienen tomando té y haciendo dibujos del Taj Mahal y banderas del país asiático. «La actividad la hemos empezado con un PowerPoint en el que Lilit, una alumna nuestra que viajó con su madre este año a la India, relata cómo fue la experiencia», detalla la profesora de inglés, Inés Bolufer, a cargo de este taller.

Sobre el suelo del patio, con tizas, varios niños dibujan rangolis siguiendo las instrucciones de Cristina Llobet. Es en este espacio es donde dentro de una hora los pequeños romperán sus vidrioles solidàries, una vez bendecidas por Lancy Dodem.

En Anantapur los pueblos que participan en el programa India for India hacen esta ceremonia con las huchas el 9 de abril, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Vicente Ferrer, pero, en este caso, el colegio de Sant Llorenç ha tenido que adelantar el evento para no coincidir con la vacaciones de Semana Santa.

Las profesoras preparan para la ocasión un altar presidido por un retrato de Vicente Ferrer. Lo llenan de flores, incienso y cúrcuma, «que trae suerte». Ponen también un coco, que se romperá junto a las huchas como parte del ritual. Los alumnos del Torres de Balàfia a estas alturas están felices, pero nerviosos, deseando saber ya cuánto dinero contendrán las huchas para que los niños de Karidasanapalli puedan tener, como ellos, una escuela en su aldea.