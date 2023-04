Salud empieza a vacunar contra el herpes zóster a cerca de 2.500 personas en Ibiza y Formentera

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha comenzado ya a vacunar a la población diana contra el herpes zóster y el neumococo. Así lo aseguran algunas de las personas a las que, desde hace unas semanas, están llamando desde Can Misses para darles cita. No pocos de ellos se han sorprendido, ya que no sabían nada de la campaña, una ampliación de la que ya tenía en marcha la conselleria balear de Salud. Con esta medida la población diana en las Pitiusas es de casi 2.500 personas.

«Debido a la disponibilidad limitada de dosis, únicamente recibían la vacuna determinados grupos de riesgo», detallan desde el Govern, que añade que «el orden de prioridad» de quienes recibían estas escasas dosis era el establecido por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. «Ahora la dirección general de Salud Pública y Participación ha dictado la instrucción para ampliar la vacunación contra el herpes zóster a esta población», indican desde la conselleria, que señala que los centros de salud de las Pitiusas irá llamando a los usuarios para que acudan a ponerse la vacuna «tan pronto como les vayan llegando las dosis». Esta ampliación de la campaña de vacunación afecta a las personas de las Pitiusas que este año cumplen los 65 y los 80, es decir, los nacidos en 1958 y en 1943. En el total de Balears suponen casi 21.000 usuarios: «Se calcula que se podrán beneficiar de esta vacuna 13.408 personas de 65 años y 7.406 de 80 años». La vacunación de todos estos habitantes así como de los incluidos en la población de riesgo Salud destinará este año un total de 2,2 millones de euros, detalla la conselleria. En el caso de Ibiza son 2.304 personas las llamadas a vacunarse contra el herpes zóster: 1.607 que este año cumplen 65 y 697 nacidos en el 1943. A ellos hay que sumar la población diana de Formentera, un total de 163 personas (105 de 65 y 58 de 80), detalla Salud. «Son las personas a las que está previsto llamar, además de las que se presenten voluntariamente», continúa Salud. «El herpes zóster es una enfermedad muy frecuente, con más incidencia a partir de los 50 años y en mujeres», detalla la conselleria, que señala que la incidencia aumenta así como las personas van cumpliendo años. De la misma manera, destaca que es más habitual cuando las personas están inmunodeprimidas o se encuentran «en determinadas condiciones de riesgo». Aunque no se trata de una enfermedad mortal, quienes la han sufrido conocen bien lo molesta que es, ya que una de sus principales características es el intenso dolor «difícil de tratar y de larga duración». Esta neuralgia afecta mucho a la calidad de vida y puede llegar a generar, incluso, «discapacidad», alerta la conselleria. «Por estos motivos constituye una carga importante para la sociedad, tanto por los costes directos derivados de la asistencia sanitaria como por la pérdida de productividad en las personas más jóvenes así como de los cuidadores en los pacientes más mayores», justifica la conselleria, que hace hincapié en que la previsión para los próximos años es que aumente la incidencia. Un incremento que se debe, básicamente, a dos motivos: el envejecimiento de la población y el cada vez mayor número de personas «con comorbilidades y con inmunodepresión». «De ahí la importancia de la prevención mediante la vacuna», recalca Salud, que pide a todas las personas a las que llamen para ponerles la vacuna, que acepten. Vacuna contra el neumococo A algunas de ellas no sólo les están proponiendo administrarles la vacuna contra el herpes zóster sino, al mismo tiempo, la que previene del neumococo. Esta segunda campaña está dirigida únicamente a las personas que a lo largo de 2023 cumplirán 65 años, matiza la conselleria. Esta última vacuna se puede administrar también «de manera oportunista», es decir, aprovechando que acuden a su centro de salud para otra cosa, a quienes cumplan 75 este año. En el caso del herpes zóster se les administrará el suero HZ/su mientras que el del neumococo es el VPP23.