Ibiza y Singapur unidas por la globoflexia

Si todavía conservan en su retina la imagen de Eivissa Balloon Wonderland, una de las atracciones que más éxito tuvo en Vila la pasada Navidad, imagínense tener delante Surf’s Up In Paradise, que ha requerido para su creación 230.000 globos, más del doble de los que se emplearon en el municipio ibicenco. Si el primero era el mayor montaje hecho con globos en España, el segundo «es el más grande de la historia de Singapur». Es lo que asegura Marcelo Zaquieri, más conocido como Cachirulo, que fue el coordinador del proyecto ibicenco y también uno de los artífices del espectacular montaje de globos a gran escala que se ha montado en Marina Square, un centro comercial de la ciudad de Singapur.

Ésta es la cuarta vez que el popular payaso afincado en Ibiza viaja al país asiático para participar en esta iniciativa, que organiza Lily Tan, una artista de la globoflexia de renombre mundial a la que conoció en un curso sobre la materia que la singapurense impartió en Barcelona. Fue ella la que le ofreció la oportunidad de formar parte del proyecto, la primera vez en 2015.

Tan ha llamado también ahora a Zaquieri para la primera edición que se organiza tras una pausa de un par de años a causa de la pandemia. El reto ahora era crear Surf’s Up In Paradise, una pintoresca playa de temática hawaiana con olas, seres marinos, flamencos y una enorme casa-piña de 29 metros de altura con globos de neón que brillan en su interior.

Un montaje de cuatro días

Han hecho falta cuatro días para crear esta instalación. Han participado en ella más de 40 artistas del globo de Singapur, China, Malasia, Taiwán, Vietnam, Indonesia y España. Zaquieri es el único representante de este país. Lleva trabajando en Marina Square desde el pasado lunes, 6 de marzo. Con su equipo estuvo creando, entre otras cosas, figuras de hawaianas y surfistas montando olas. Los globos que se han empleado son de látex, un material «biodegradable» y reciclable, como hace notar el uruguayo residente en Ibiza

De las ocho de la mañana a las nueve de la noche, con algunos descansos, los expertos en globoflexia han estado trabajando de forma intensiva en el montaje. «Tengo los dedos acalambrados de tanto anudar globos», comenta con humor Zaquieri, que no solo ha intervenido en la creación de Surf’s Up In Paradise sino que va a actuar hoy y mañana en el centro comercial poniéndose en la piel de su alter ego payaso, Cachirulo.

La exhibición de globos de Marina Square, que ayer visitaron celebridades de Singapur, además de un par de colegios, se abrirá al público en general hoy y se podrá visitar hasta el próximo 19 de marzo.

Marcelo Zaquieri valora mucho todo lo que le ha aportado participar en este proyecto de globoflexia que lidera Lily Tan. Fue de esta experiencia en Singapur, explica, de la que sacó la inspiración y el impulso para proponer al ayuntamiento de Vila crear el pasado diciembre Eivissa Balloon Wonderland, un efímero pueblo navideño que levantaron 40 artistas con 100.000 globos en una carpa instalada en la plaza de Antoni Albert i Nieto.