El PSOE tumba la limitación de los alquileres que apoya Armengol

Varapalo del PSOE de Pedro Sánchez al PSIB de Francina Armengol. Los compañeros de la presidenta del Govern en el Congreso tumbaron la toma en consideración de la Proposición de ley que se aprobó en el Parlament balear a propuesta de Més per Menorca y que tenía por objetivo cambiar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que las comunidades autónomas puedan regular el precio de los alquileres. La modificación legislativa no salió adelante pese a que Armengol y todo el Pacto habían votado a favor en la Cámara balear. El portavoz de los socialistas, Patxi López, ya había mostrado por la mañana su desacuerdo y fue tajante en su respuesta, aunque no aportó ningún argumento para defender su postura.

Concretamente la proposición pedía que las comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales puedan establecer regímenes de contención o moderación de rentas de alquiler, que tendrían que circunscribirse a aquellas zonas con un mercado de vivienda tensionado. Además, la reforma establecía que el establecimiento de estos regímenes podrá prever su respectivo régimen sancionador y sistema de resolución extrajudicial de conflictos. El diputado mallorquín del PSOE Pere Joan Pons tuvo la complicada papeleta de defender ante sus compañeros de partido el voto negativo, a sabiendas del voto favorable de su líder. Agradeció las intervenciones de los tres diputados de Balears porque «apuntan a la urgente necesidad de más regulación», aunque se vio obligado a darles la mala noticia, sin explicitar en ningún momento que el voto sería contrario: «La ley de Vivienda será el paraguas competencial en ámbitos como la contención de los precios del alquiler. Para el PSOE el fondo de esta propuesta enriquece el debate, pero se antoja innecesaria ante la tramitación de la normativa estatal». Por parte del PSIB fue Joan Ferrer quien remarcó que el acceso a una vivienda se ha convertido en «un reto de primer orden» porque, pese a la recuperación económica, acceder a un piso «sigue siendo muy difícil para la gran mayoría de personas». Como la negativa del PSOE era una realidad, aplaudió la aprobación del proyecto de ley estatal de Vivienda ya que «incorpora las medidas que traemos aquí». Prohens aprovechó su réplica para evidenciar el distanciamiento entre los socialistas y criticó que esta proposición «viene a reconocer la incapacidad del Govern de Armengol para abordar el tema que más preocupa a los ciudadanos». Ironizó así sobre la posición en contra del PSOE a una propuesta secundada por el PSIB: «No son capaces de convencerles para que les voten a favor y han dejado sola a Armengol en su deriva populista e intervencionista, la más radical del PSOE». «Han entrado en una situación donde a la desesperada proponen lo primero que se les ocurre, como su gran cortina de humo: prohibir la venta a extranjeros y peninsulares, ignorando todo el ordenamiento jurídico y la normativa europea, porque lo que en realidad buscan es limitar la propiedad privada», aseguró’. En esta línea se pronunció la candidata de Unidas Podemos, Antònia Jover, quien expuso que si gobierna habrá un impuesto a las viviendas vacías e incidió en que faltan 40.000 viviendas en alquiler. «Garantizar el acceso a una vivienda debe ser una cuestión de Estado para cualquier gobierno decente que trabaje para la gente» porque, al tener un suelo finito en Balears, «la ciudadanía no quiere que las islas se conviertan en un parque temático para ricos, mientras las familias con niños y la juventud y la clase trabajadora no puede pagarse el alquiler», destacó. Finalmente el diputado de UP Pablo Jiménez señaló que «resulta una anomalía tener competencias en vivienda pero no poder disponer de medidas que supervisen el precio de acceso a las mismas». Una anomalía que también señalaron los diputados de Más País, CUP y PDeCat Íñigo Errejón, Ferran Bel y Albert Botran.