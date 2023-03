El próximo 14 de abril llegará a las salas españolas, de la mano de Begin Again Films, ‘En temporada baja’, la nueva comedia del cineasta ibicenco David Marqués. La película, de la que ya se hicieron pases especiales en noviembre pasado en el cine Regio de Sant Antoni, está protagonizada por Antonio Resines, Edu Soto, Coque Malla y Fele Martínez. También participan Ana Milán, Rosana Pastor, Vanesa Moreno, Nacho Fresneda, Sergio Olmos, Jaime Pujol, Marta Belenguer, Eric Francés, Héctor Montoliu, Rulo Pardo, Lorena López y María Almudéver. El largometraje lo producen TV ON Producciones y Admirable Films, con el apoyo de IVC y la participación de Àpunt Media.

La película retrata la vida de cuatro hombres que están en temporada baja y por razones económicas se ven obligados a vivir en un camping. La camaradería entre ellos les ayudará a superar su peculiar forma de ver la vida, mientras sus ex pasan por un buen momento. La vida de Alberto, representante de deportistas venido a menos, ha cambiado totalmente desde su separación, que ha provocado un radical giro en su economía y se ve obligado a vivir en un camping. Charly, policía recién separado, acaba también en el mismo lugar acompañado de Laia y Nico, sus dos hijos pequeños, endosados por su ex que se ha ido a Ibiza a expandir sus horizontes profesionales y personales. Otros dos residentes del camping son Raúl y Martín, dos tipos totalmente opuestos en su manera de ver la vida, ninguna demasiado buena. ‘Like a stranger’ es la canción principal de la película. La han escrito Isaac Pascual y Edu Soto, que la interpreta junto a Coque Malla.