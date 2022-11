El cineasta de Ibiza David Marqués: «Lo que más me gusta de hacer películas es presentarlas en el Regio»

Los ciudadanos de Ibiza tendrán la oportunidad de ver ‘En temporada baja’, la última película de David Marqués, antes de su estreno comercial en salas de España, previsto para 2023. Será gracias a los pases especiales que se han programado en el cine Regio de Sant Antoni desde «el 4 de noviembre hasta el jueves de la semana próxima». El cineasta y guionista ibicenco viajará desde Madrid para estar en la presentación del filme, protagonizado por Antonio Resines, Edu Soto, Coque Malla y Fele Martínez. El evento comenzará a las 20 horas con un photocall y continuará a las 20.30 horas con la proyección especial abierta al público de ‘En temporada baja’. Después del pase, habrá coloquio, en el que intervendrán Marqués; dos de los actores de la película, Fele Martínez y Eric Francés, y la productora Paloma Mora.

Marqués, que ayer atendió por teléfono a Diario de Ibiza desde Madrid, donde actualmente reside, anunció que habrá «alguna sorpresita» en el evento de presentación de su nuevo trabajo, que permanecerá en cartelera en el cine Regio «una semana».

Las entradas para el 4 de noviembre se pueden adquirir por anticipado en el videoclub Torres, en Sant Antoni, o en taquilla el mismo día del evento.

El director ibicenco está deseando que llegue el momento de la presentación de ‘En temporada baja’ en la isla. De hecho, admite que con lo que más disfruta como cineasta es presentando sus trabajos al público de Ibiza en el Regio, su «querido cine», al que ha sido asiduo desde su más tierna infancia. «Para mí es un gustazo. En el fondo, muchas veces, hago mis pelis pensando en este momento. A mí me mueve más presentar mis trabajos en Ibiza que hacerlo en cualquier otro sitio», asegura.

‘En temporada baja’ es un largometraje producido por TV ON Producciones y Admirable Films, con el apoyo de IVC, la participación de Àpunt Media y la distribución de Begin Again Films. Lo protagonizan cuatro hombres, «unos pobres desgraciados» que por razones económicas se ven obligadas a vivir en un camping, a los que dan vida Antonio Resines, Edu Soto, Coque Malla y Fele Martínez. También participan Ana Milán, Rosana Pastor, Vanesa Moreno, Nacho Fresneda, Sergio Olmos, Jaime Pujol, Marta Belenguer, Eric Francés, Héctor Montoliu, Rulo Pardo, Lorena López y María Almudéver. «Es una película pequeña hecha con muy poco dinero, pero con un reparto increíble y más personajes y localizaciones que otras como ‘Aislados’, ‘Desechos’ o ‘El club del paro’», resalta Marqués, que define ‘En temporada baja’ como «un drama con personajes de comedia».

«No es una comedia como las que he hecho hasta ahora, es bastante más oscura y no es tan absurda. Eso sí, los personajes siguen siendo igual de imbéciles, aunque más mayores y amargados», comenta.

‘En temporada baja’ es un encargo que David Marqués recibió hace tres años. «Me ofrecieron dirigirla y puse como condición que me dejaran reescribir el guion, obra de Javier Félix Echániz, Asier Guerricaechevarría y Jon Iriarte», explica. «Estoy muy contento con el resultado porque he podido llevar un poco a mi terreno la película», afirma.

Como es costumbre, el cineasta hace algún guiño a Ibiza, la isla a la que viaja una de la exparejas de los protagonistas, un representante de futbolistas, un periodista, un Policía Local y un personaje que vive todo el año en el camping sin hacer nada.

La película se rodó justo hace un año en un camping de Valencia en algo más de tres semanas. «Nos divertimos mucho grabándola», afirma Marqués.

‘En temporada baja’ hasta ahora solo se ha podido ver «en pases especiales y fuera de concurso» el pasado mes de septiembre en el Festival de Cine de Santander y hace unos días en la Mostra de València.

Marqués está muy satisfecho con la respuesta del público que asistió a estas proyecciones. «Se han reído mucho, más de lo que pensaba, a pesar de que yo no la considero una película de carcajadas», admite el director ibicenco, que anda metido en muchos otros proyectos. En diciembre tiene previsto empezar a rodar una película con Morena Films, ‘Puntos Suspensivos’. Pero de lo que tiene «unas ganas tremendas» es de «volver a rodar en Ibiza». De hecho planea hacerlo el año que viene. «Tengo un proyecto en mente con una productora ibicenca que me gustaría levantar y para el que necesitaré el apoyo institucional, porque sin ayudas es imposible», concluye.