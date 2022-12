Lali Torres es la lotera del despacho de Can Bellotera, en Ibiza, que vendió un décimo del Gordo de la Lotería de Navidad, el número 05490, que ha salido a las 11,21 horas de esta mañana.

Lali se ha enterado de que había vendido el décimo, premiado con 400.000 euros, por una llamada de teléfono de Diario de Ibiza. De ahí a la emoción pasaron pocos segundos.

"Recibí una llamada de teléfono y me dicen 'has dado el Gordo', y me he quedado a cuadros, no me lo creía", explica la lotera.

Haber vendido un décimo la ha llenado de satisfacción: "Es lo que toda lotera quiere: repartir mucho dinero y mucha felicidad. Nos da buena publicidad, por eso también es importante vender un número del Gordo", ha asegurado.