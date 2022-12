En el bar Can Bellotera apenas pueden creerse que la suerte del Gordo haya pasado por el establecimiento. Minutos después de que los niños de San Ildefonso cantaran el 05.490, en el popular bar de la carretera de Sant Josep estaban a pleno rendimiento sirviendo desayunos. "¡No fastidies!", responde Lali Torres, propietaria del local, incrédula, al comentarle este diario que en su establecimiento, en el que también venden décimos por máquina, se ha despachado un único décimo agraciado con 400.000 euros.

En el bar Can Bellotera no saben cuántos décimos han vendido ni a quién. "No me lo esperaba, ¿en serio?", repite Torres un par de veces mientras al otro lado del teléfono se escuchan gritos y comentarios de trabajadores y clientes. Hasta el momento, en el establecimiento habían vendido cuatro quintos premios de la Lotería de Navidad entre 2016 y 2019, "pero nunca El Gordo". Can Bellotera funciona como punto de venta de lotería desde 2016. "Esto es lo que toda lotera quiere, dar y repartir mucho dinero y felicidad", ha señalado Lali Torres, que ha destacado, tras descorchar varias botellas de champán y brindar con los parroquianos que se encontraban en ese momento en el bar, la "importancia" de entregar un premio así.

Lali Torres y la empleada Azucena Cano han descorchado una botella de cava y han animado al comprador del décimo premiado con el Gordo a pasarse por el establecimiento.

Pedrea del Gordo de Ibiza y Formentera Contra el Cáncer

El Gordo de la Lotería de Navidad ha dado también una alegría a quienes hayan comprado un décimo de la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC), ya que el número al que jugaba la entidad, el 39.290, tiene precio: 120 euros por décimo. La asociación ha vendido todos los décimos que llevaba, recuerdan algunos voluntarios.

(Habrá ampliación)