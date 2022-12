Los quintos premios fueron en 2019 las estrellas del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad en Ibiza , con la lluvia de dinero que repartieron dos números vendidos en cuatro puntos de venta. El despacho de la calle Pere Francès de Ibiza fue el que más afortunados dejó, ya que allí se compraron 190 décimos del 06293.

En Sant Antoni se repartieron entre ocho y diez décimos de otro quinto premio, que también agració un punto de venta en Can Bellotera y otro en Puig d'en Valls, con un décimo cada uno.

Pere Francès

Segundo premio de la Lotería de Navidad en cuatro años

El despacho mixto de venta de lotería de la calle Pere Francès fue el primer punto donde pudieron descorchar alguna botella de cava. Después de que el número 06293 saliera del bombo, se congregó frente a este local hasta una docena de periodistas, mientras que los propietarios, que viven en el campo, tardaron un poco más en llegar. La presencia de las cámaras llamó en seguida la atención de algunos vecinos que no dejaban de preguntar qué premio se había repartido.

Al llegar la propietaria del despacho, Antonia Arabí, creía que había vendido 19 décimos, pero al cabo de unos minutos se enteró de que eran 190, con un total de 1.140.000 euros repartidos. «Ya es el segundo premio que repartimos, porque en 2015, cuando solo llevábamos 22 días abiertos con este despacho, dimos un cuarto premio». En esa ocasión, Arabí vendió cuatro décimos del 71.119, con el que repartió 80.000 euros, lejos de la lluvia de euros que ha repartido este año.

La propietaria del despacho ignoraba en ese momento qué clientes podían haber sido afortunados con el sorteo, ya que también vendió muchos décimos entre los clientes del hotel Royal Plaza, que se encuentra en la calle Pere Francès.

El primer cliente que se acercó a celebrar su premio fue José Antonio Rodríguez, que regenta Ecomobilty Ibiza, en la cercana avenida de Ignacio Wallis. Él había pasado en coche momentos antes y, al ver todo el ajetreo de periodistas, se fue a comprobar los décimos que había comprado con algunos compañeros, ya que había adquirido uno en este despacho. «Aprovecharé el premio para pagar cosillas y hacer un viaje a la Península», anunció.

Rodríguez descorchó la botella de cava con la que también brindó Cati Tur, la propietaria de la Cafetería Las Bravas, que se encuentra a escasos pasos del despacho de lotería de la calle Pere Francès. «Yo me lo gastaré todo en la cena de Nochebuena y en ir de fiesta», bromeó.

Cati Tur también sorprendió a toda la prensa al confesar que no era la primera vez que había sido afortunada por un sorteo, ya que años atrás ganó «diez o doce millones de pesetas con un cupón de la ONCE». «También me tocó un premio pequeño de La Primitiva». La Cafetería Las Bravas se convirtió poco después en el lugar donde algunos vecinos agraciados con el premio improvisaron una fiesta .

Fue el caso de Pere Sansano, que había comprado uno de los 190 décimos ganadores del quinto premio. «Desde hace tres meses, vivimos justo arriba de la cafetería y nos ha traído suerte este traslado», bromeaba.

Sant Antoni

La bruja afortunada cumple por tercer año consecutivo

En la plaza de España de Sant Antoni hay un despacho de lotería que lleva tres años consecutivos dando premios en el sorteo extraordinario de Navidad. Es el despacho número 60.815 que regentan Andrés Navarro y su mujer, María del Carmen Gallardo.

A través de su ventanilla vendieron 8 décimos del último de los quintos premios que salieron en el sorteo de ayer, el 81610, además de otros dos a través de terminal, que hay que confirmar hoy. «Hemos vendido ocho, unos 48.000 euros, a gente del barrio en ventanilla y al no ser un número abonado no sabemos dónde ha ido», explica Navarro.

En 2017 colocaron en el mostrador de la ventanilla de lotería la figura de una bruja. «¿Es la bruja de oro?», preguntan. A lo que Navarro responde: «No, esta es la bruja afortunada. La pusimos hace tres años y repartimos dinero de la Lotería de Navidad por primera vez. El año pasado volvimos a repartir y este año otra vez», resumió satisfecho y añadió: «Solo espero que esto sea un principio y podamos celebrar dar un premio más importante en el sorteo del Niño».

En 2017, este despacho de Sant Antoni vendió tres décimos de un quinto premio. Al año siguiente fueron 14, también de un quinto, y este año repiten categoría de premio con diez décimos.

Fue el penúltimo premio en salir, poco antes del final del sorteo, y en el despacho de Navarro no había ninguno de los afortunados. Sin embargo, la alegría de Navarro y Gallardo era evidente. Ella estaba dispuesta a abrir el cava en cuanto apareció el primer curioso. Luego llegaron familiares de Gallardo para celebrar que habían repartido un quinto, ya que ninguno quiso admitir ser uno de los agraciados. «Voy a salir en la prensa y no me ha tocado un duro», espetó uno de los cuñados de Gallardo.

Se da la circunstancia de que Navarro es, además, el delegado en la isla de Loterías. Entre sus atribuciones está la de acudir a las administraciones que hayan repartido un premio para entregarles una impresión del número a buen tamaño para que sea visible. Su opinión acerca del sorteo de ayer es que fue uno de los más importantes. «Son unos 190 décimos en total, así que yo creo que en cuanto a premios grandes es el más importante».

Puig d'en Valls

Premiados con 20.000 euros por un décimo de Utrera

La Cafetería Tríplex de Puig d'en Valls también repartió suerte con el último número que fue premiado con un quinto premio de la lotería de Navidad, el 81.610. En esta ocasión, tan solo se vendió un décimo, según detalló su responsable, Fanni Yern.

«Pero tenemos muchas pedreas también», precisó. Este punto de venta se abrió hace tres años en este bar, en el que ya se acumulan numerosos carteles de certificados con todos los premios que ha repartido en las distintas modalidades de la Lotería Nacional.

Poco después de que Fanni Yern supiera que había vendido uno de los décimos afortunados, recibió la visita de Constantino León y Rosario Listán, dos vecinos de Puig d'en Valls y clientes de Fanni Yern. Nada más cruzar la entrada del establecimiento, muestran un boleto.

La alegría de esta pareja ya delataba que tenían motivos para la celebración, aunque no se trataba de los compradores del quinto premio vendido en la Cafetería Tríplex. «Hemos ganado 20.000 euros con un cuarto premio que compramos en Utrera», explicó Constantino.

Según detalló, se encontraban en la localidad sevillana porque Rosario es de allí. «Ella se fue a acompañar a su madre al médico y, mientras yo esperaba, vi una administración de lotería y me animé a comprar un décimo», recordaba. Le atrajo el número 41.710 porque las dos últimas cifras coinciden con el día en que nació y decidió comprarlo..

Constantino León luego se enteró de que la lotera de ese establecimiento había elegido ese número porque coincidía con el código postal de Utrera