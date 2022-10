El PSOE de Ibiza denuncia en el IBDona el uso de mujeres «como reclamo sexual» en una feria

El PSOE de Ibiza denuncia ante la Oficina de la Dona «la utilización de mujeres como reclamo sexual» en una feria de construcción celebrada este fin de semana en el recinto ferial de Eivissa, según confirmó la secretaria de Igualdad de la Federación Socialista de Eivissa (FSE), Aida Alcaraz.

La polémica surgió el sábado cuando una usuaria de Twitter (@moltniga) compartió una imagen en la que se veía a dos azafatas en la feria con casco de obra y chaleco reflectante sobre un atuendo más bien escaso. Una imagen sobre la que preguntaba al Consell de Eivissa: «¿Os parece normal que las azafatas de la feria de construcción vistan así? Como mujer me parece asqueroso este uso del cuerpo de la mujer». Un comentario que recibió el apoyo de algunas mujeres dedicadas al mundo de la construcción, que, sufriendo día a día lo que supone para ellas trabajar en un sector muy masculinizado, lamentaban la imagen que se daba de la mujer. Al tuit también respondía Isabel Llinàs, ex directora del Institut Balear de la Dona durante el gobierno del PP, que calificaba el hecho de «cosificación de la mujer» y defendía al Consell de Eivissa: «Estoy convencida de que no está de acuerdo».

Y no, no lo estaba. En el momento en el que comenzaron a correr las imágenes, el Consell solicitó «de buena fe al promotor del estand que cambiara la indumentaria de las azafatas». «Se ha negado alegando que no incumplía ninguna norma del recinto ni ninguna ley», continuaba un portavoz de la institución, que insistía en que el Consell «no ha participado en la organización de este evento privado». «Es un espacio que una empresa ha alquilado para explotarlo como feria», zanjaba este mismo portavoz.

Alcaraz, sin embargo, recordaba al Consell «que tiene las competencias en igualdad» y acusaba directamente al presidente insular, Vicent Marí: «Estuvo allí y no tomó medidas. ¿No lo vio cuando paseó por los estands?». «No entendemos si le pareció normal o si lo tiene interiorizado, pero es vergonzoso que en pleno siglo XXI se siga usando a las mujeres como reclamo sexual y cosificándolas en el desempeño de un trabajo», indicó Aída Alcaraz, que anunció que ayer mismo la FSE presentaría la denuncia oficial en el Institut Balear de la Dona.

Hace apenas unos días desde esta institución explicaban que desde 2016 han recibido 17 denuncias correspondientes a Eivissa (una en 2016, tres en 2017, una en 2018, cinco en 2019, cuatro en 2021 y tres en lo que va de año) a las que habría que sumar las de campañas genéricas que no se pueden asignar a una isla concreta.