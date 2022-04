Unas 15 personas viven en los terrenos de sa Joveria de Ibiza donde se produjo el incendio mortal

Alrededor de una quincena de personas están instaladas actualmente en los terrenos de sa Joveria, entre el Recinto Ferial y el Hospital Can Misses, según los datos que maneja el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ibiza. «Hay gente en chabolas y otros que viven en sus vehículos», cuenta la concejala del ramo, Carmen Boned, quien añade que «es probable que en las próximas semanas esta cifra aumente al empezar la temporada». De momento, no han detectado que aquí vivan menores, como sí les consta en la zona de Can Escandell.

Por su parte, desde el departamento de Urbanismo recuerdan que estos terrenos son privados, por lo que «se mantiene contacto permanente con los propietarios para que los mantengan en buenas condiciones». El Ayuntamiento asegura que llevan semanas tratando de actuar en la zona, pero «las lluvias lo han impedido», y se desligan de que vayan a acometer actuaciones en los terrenos a raíz del suceso mortal del pasado fin de semana donde ardieron varias chabolas. En este sentido, dicen que, en coordinación con la propiedad, se podarán los árboles para que haya «más visibilidad» y así evitar que se acampe, además de que se colocarán grandes piedras en los accesos a la finca para dificultar la entrada de vehículos, como ya se ha hecho en anteriores ocasiones. «No se puede vallar todo porque son muchas hectáreas y, además, no se puede cerrar 'a cal y canto' porque hay que permitir el acceso a los servicios de emergencia por si fuera necesario», apuntan. De momento, en los próximos días se acercarán técnicos del consistorio para comprobar cuántas infraviviendas hay actualmente y, a partir de ahí, se estudiará «si es necesario abrir un expediente sancionador». Asimismo, reiteran que en las zonas en las que detectan este tipo de asentamientos el Ayuntamiento lleva a cabo diferentes actuaciones. «El propietario del terreno que hay en la entrada a Can Misses lo valló, pero en otros casos hemos actuado subsidiriariamente. Trabajamos con la empresa de limpieza Valoriza para retirar residuos, hemos hecho cortafuegos con el Ibanat y la Policía Local se acerca con cierta periodicidad para hacer identificaciones», detalla. Actuaciones de Bienestar Social En cuanto al perfil de estas personas, Boned explica que es muy variado, aunque «la gran mayoría sufre problemas de salud mental, algunos incluso patología dual (una adicción y otro trastorno mental)». Esto dificulta la atención por parte de los técnicos de Servicios Sociales. «Nosotros hacemos un seguimiento y les ofrecemos los servicios que tenemos, pero, a veces, no los quieren», reitera. De hecho, el hombre fallecido en el incendio «era usuario de una unidad de trabajo social y recibía prestaciones económicas del Ayuntamiento», subraya la concejala. Pero hay personas que, incluso viviendo en esas condiciones, no requieren de ayuda porque tienen su trabajo. «Tienen ingresos, pero no dinero suficiente para pagarse un alquiler, tal y como están los precios, y viven dentro de coches», matiza, «por lo que no quieren nuestra ayuda». El hecho de que sufran problemas mentales hace que la competencia ya no sea exclusiva de la concejalía de Bienestar Social, sino que requiere de un trabajo en red con sanidad y entidades como Cruz Roja. Boned recalca que, al ser el municipio con mayor población y donde más personas en situación de vulnerabilidad viven, «no trabajan solos». Se refiere a la Mesa de Exclusión Social, que está integrada por Cáritas, Cruz Roja, Fundació Deixalles, Dignidad, Médicos del Mundo, Policía Nacional, agentes de participación ciudadana, Consell de Ibiza y todos los ayuntamientos de la isla, con quienes abordan cómo actuar según el caso. Según el censo que manejan los servicios sociales del Ayuntamiento, y a falta de actualizar en las próximas semanas, hay entre 80 y 100 personas que viven en condiciones de precariedad en alguno de los asentamientos de infraviviendas detectados en el entorno de la ciudad o en la calle. Paralelamente, Boned recuerda que estas personas tienen a su disposición el albergue de primera acogida de sa Bodega. «Tienen vía libre para entrar y salir, dormir, asearse, desayunar... Aquí no se les abre expediente como se hace en los pisos tutelados o en centro de acogida municipal, no se les pregunta nada y, aun así, rechazan utilizar el servicio», explica.