La lluvia retrasa la siembra en Ibiza

Juan Antonio Prats, gerente de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni, está encantado con las borrascas que, desde hace dos semanas, barren sucesivamente las Pitiusas: «Estas lluvias vienen muy bien. Ya era necesario que lloviera». Es necesario «porque estamos en prealerta por sequía», subraya cuando se le pregunta por qué: «Le viene bien al cereal que ya ha sido sembrado; también para que la tierra absorba agua, que está muy seca, y se llenen los acuíferos».

Y aunque «fastidie» a algunos, sobre todo a los que tenían que sembrar, «es mayor el beneficio que el perjuicio porque lo que necesitarnos ahora es que se recuperen los acuíferos». A las patatas, recientemente sembradas, «les va muy bien porque no ha diluviado. Las inundaciones catastróficas serían muy perjudiciales, pero no es el caso. Llueve bien, la tierra absorbe lo que cae. Los payeses están contentos». Eso sí, «están parados», fastidiados, porque no pueden trabajar: «El campo está impracticable, pero estaban más preocupados cuando no llovía».

«En el campo siempre se agradece la lluvia», señala Maribel Juan, presidenta de Apaeef (Asociación de Productores de Agricultura Ecológica de Ibiza y Formentera): «Ahora estamos en el inicio del periodo de plantar los cultivos de verano, por lo que la lluvia ralentiza un poco esa siembra. Al estar todo húmedo no puedes entrar a plantar. Pero como todo está preparado, en breve, cuando amaine, podremos sembrar».

Buena para el forraje

La lluvia es ideal, sobre todo, para el forraje y los cereales. Es muy importante, destaca, que esa siembra «vaya bien porque se utiliza para la alimentación animal, más ahora por lo necesitados que estamos de este material, encarecido por la guerra y por los transportes». Desde Apaeef promueven la autoproducción y la soberanía alimentaria, «ya no sólo de las personas, incrementando la siembra en las islas, sino también para los animales». Con la autoproducción se podrían evitar «las puntas de precios que se viven últimamente, de manera que no se dependería tanto del consumo de productos del exterior», afirma.

El presidente de Agroeivissa, Iván Colomar, también está encantado con la lluvia: «Era muy necesaria, aunque tampoco ha caído mucha agua. Una lástima que no lloviera más».

Los agricultores de regadío, estaban, antes de las precipitaciones, «en plena campaña de siembra, que empezó en febrero. El agua la ha parado». Seguirán así «al menos una semana o 10 días». «Nosotros -señala- ya habíamos sembrado la patata y habíamos empezado con las sandías, melones, pimientos… Ahora tenía que recibir tomates, pero aún tengo melones que no he podido plantar. Se retrasará todo un poquito».

Este tiempo es, sin embargo, «perfecto para los cereales y el forraje» de secano, así como para árboles como los algarrobos y los almendros

Este tiempo es, sin embargo, «perfecto para los cereales y el forraje» de secano, así como para árboles como los algarrobos y los almendros, asegura este agricultor.

Colomar está preocupado por el sobrecoste de los insumos, que «se han disparado un 20%», más que nada por la incertidumbre de no saber «cuánto» durará esta situación. Duda de que puedan repercutir en los alimentos la elevada inflación de los insumos «porque el consumidor no podría comprarlos».